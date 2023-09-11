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拒當AI老師 台藝術家首發聲 盼法律保護創作權益

記者陳宛茜／台北11日電
藝術家黃柏勳（右二）發表聲明，強調未經其書面許可「拒絕AI」，圖為黃與作品合影。（本報資料照片）
藝術家黃柏勳（右二）發表聲明，強調未經其書面許可「拒絕AI」，圖為黃與作品合影。（本報資料照片）

生成式AI熱潮蓬勃發展，卻衍生許多藝術作品著作權爭議，因此藝術家黃柏勳日前就發表聲明，強調未經其書面許可，任何人工智慧系統、機器學習模型、數據集或相關技術，皆不得使用、複製、分析或用於學習他的作品，成為台灣首位「拒絕AI」的藝術家。

生成式AI熱潮方興未艾，幾秒鐘內即可生成複雜而逼真的圖像，但這些來自眾多藝術家被放上網的圖像「原型」，大多數未獲授權。不少國外的藝術家在網路上看到「風格類似」的AI作品，才驚覺作品成為AI「學習」素材，因而興訟，要求生成式AI系統須獲得使用作品許可、補償原創藝術家，且原創藝術家有選擇刪除數據的權利。

藝術家黃柏勳表示，他並未看到「類黃柏勳」的AI作品，但他一直關心AI議題，加上跟駭客朋友合作，驚覺台灣數位科技成熟，遲早會生成式AI繪圖系統的作品。

「我堅守保護創作者權益的原則，並希望確保我的作品不會被用於任何未經授權的學習、模仿或其他潛在侵犯版權的用途」。黃柏勳決定擬聲明，並且在臉書上發表，藉此提醒藝術家關注此一現象，也盼台灣的法律能做好準備，政府可提供相關法律諮詢和協助。

但策展人胡朝聖認為，藝術世界已進入「集體創作」年代，當今的藝術作品都是在前人的基礎上，發揮自己的創意、找到觀點，很難有真正的「原創」。

胡朝聖強調，就像撰寫論文，引用別人的意見須註明出處，例如數年前美國藝術家傑夫·昆斯，在未告知下使用攝影師的照片進行創作，最後被判侵權須予賠償；AI生成系統必須有版權概念，科技界和藝術界必須釐清版權與遵守使用原則。

藝術家廖堉安則認為，在數位時代，藝術創作者要拒絕作品進入AI數據庫很難，與其對抗，不如努力發展「AI無法發展的風格」。但黃柏勳表示，他不是在意風格被AI引用，而是未被告知與取得同意下遭盜用；若使用者事先徵詢同意、雙方在使用用途、範圍上取得共識，他會同意「當AI的老師」，「因為我希望我的作品能陪伴更多人」。

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