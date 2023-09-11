新聞評論／經濟嚴峻…蔡政府還在拚選舉

政府日前公布8月台灣出口年減7.3%，這是連12個月衰退，凸顯國內外經濟情勢險惡，但蔡政府官員卻輕描淡寫稱8月出口衰退幅度是近十個月最小，11月就會出現拐點，暗示年底前出口就可能轉好。類似樂觀預期並非近期才有，國發會官員在上半年就聲稱今年4月很可能是谷底，但事實上到7月最新的景氣對策信號仍是處於低迷的藍燈，蔡政府只好再改口，稱第四季景氣燈號才有機會變燈。

今年台灣出口表現、外銷訂單與經濟成長率預期，均是蔡英文 總統執政以來最糟，部分外資如惠譽 更預期今年台灣經濟成長率僅有1%，如果最終真的是這個數字，將比馬政府時最低的經濟成長率1.47%還差，這讓蔡政府號稱的「經濟20年最好」牛皮，還沒卸任就確定消風。為了粉飾經濟變差，蔡政府透過各種大撒幣以降低國人不安，從房貸補助、凍漲電價到調漲基本工資 ，都是一時的安慰劑。當房貸補助沒了，電價不能繼續凍漲，國人終究得面臨景氣不佳的考驗。

除了用拚選舉手段來掩蓋拚經濟不力，蔡政府另兩個讓產業界憂心的事情，分別是輕忽了中國大陸經濟下行的衝擊與未能落實讓台灣加入區域經貿整合的政見。今年以來，中國大陸經濟下行已成全球關注的焦點。蔡政府不少官員跟隨附和美國的觀點，認為大陸經濟往下，對美國影響有限，進一步淡化對台衝擊，卻不知台、美經濟條件迥異。

除了錯估國際經濟情勢，蔡政府執政之初承諾要讓台灣加速融入區域經貿整合，目前看來進展有限，對出口不利影響逐年提升。

台灣經濟處於近八年來最嚴峻時刻，蔡政府一邊低估外部環境，特別是大陸對台經濟影響；另一邊則是以拚選舉的思維拚經濟，頭痛醫頭，腳痛醫腳，沒病痛之處若有選票，還不忘撒幣固樁。光靠報喜不能幫產業解憂，正視問題並提出對策，才能讓台灣平穩度過這波景氣波濤。