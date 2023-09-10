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藍皮解憂號復駛宜蘭線 重現「看海的日子」

記者葉冠妤、周湘芸／台北10日電
文化部長史哲（右二）、金馬影后陸小芬（右）等人，搭乘藍皮文博號，體驗「看海的日子」。圖／文化部提供
文化部長史哲（右二）、金馬影后陸小芬（右）等人，搭乘藍皮文博號，體驗「看海的日子」。圖／文化部提供

一向行駛在台鐵南迴線的藍皮解憂號，昨難得行駛「宜蘭線」，一早在南港車站現蹤，沿途停靠猴硐、瑞芳、頭城、宜蘭等站點，吸引不少鐵道迷守在鐵道旁，捕捉藍皮號的身影。文化部也邀請金馬影后陸小芬搭乘，重現1983年電影「看海的日子」那班列車的經典畫面。當列車行經龜山島，也讓陸小芬忍不住驚呼「好美呀」。

為迎接台灣文博會，國家鐵道博物館籌備處推出「藍皮文博號－文化走讀藍皮記憶」專列活動，一連九天讓藍皮行駛南港至宜蘭往返各一趟次。

文化部長史哲表示，這段路線應超過十年以上沒有復駛，北部藍皮號以前開往宜蘭，出了山洞看見龜山島，就曉得那是另外一個不一樣的世界，這是現在每天塞在北宜高速公路的人難以體會的心情。

實際上，藍皮號也是許多知名電影取景地點之一，其中包括電影「看海的日子」。電影中，女主角白梅遙望窗外海景與龜山島的經典畫面，讓不少影迷印象深刻。

當年飾演白梅的陸小芬，昨受邀搭乘藍皮專列，堅持要搭到終點宜蘭站。陸小芬說，小時候，媽媽會帶她從瑞芳搭藍皮列車到礁溪找阿姨，成年後則在藍皮列車上拍片，「這一段路有我刻苦銘心的記憶。」

回憶拍片時光，陸小芬說，當時為保持現場靜音，火車上不能開風扇，盛夏時節大汗直流，火車又不能倒退重駛，一有閃失只能明天再來，每天都處於高壓、疲憊狀態，根本沒心情看海，直到昨天搭上藍皮號，行經當年路段，「才知道海那麼漂亮，真的好美！」

事實上，台鐵長期以來都會保存不同的退役車種，除了藍皮解憂號，還包括鳴日號、環島之星、仲夏寶島號、山嵐號及海風號等，近期也規畫將退役的PP推拉式自強號作為觀光包車車廂。不少新式列車也投入觀光行列，像是今年推出的EMU 3000型團體包車，以及仍在規畫的「鑽石奢華寢台列車」。

史哲也透露，文博會期間，鐵博園區內也將推出「台北市中心地表上目前唯一行駛的火車」藍皮號動態復駛，雖然僅550公尺，但很珍貴也很難得，這是唯一還可以重新在北市地表上坐火車的機會。

台鐵 觀光 博物館

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