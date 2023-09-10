恐本土化？登革熱攻陷西台灣 8年來最嚴峻

台南市本土登革熱已破5000例，教育局發函各國中小學，若在校內查獲陽性孳生源，或有教職員在校內感染登革熱，相關人員將被懲處，引發熱議。（圖：台南市衛生局提供）

台灣本土登革熱自6月中旬爆發至今，案例數已直逼6000例大關，台南市就占其中的5000多例，今年本土案例分布廣泛，西台灣15縣市全數都淪陷，為八年來最為嚴峻的登革熱疫情 ，且嘉義以北，雲林縣爆發300例，是過去從未有發生過的情況，專家直言今年的登革熱疫情比2015年還嚴重，不僅有登革熱本土化的可能，病例數暴增恐讓醫療體系崩盤。

據疾管署統計，今年本土登革熱病例截至昨天為止，共有5913例、24例重症、9例死亡。本土案例中，台南市病例數最多，達到5256例，雲林縣位居第二有329例、高雄市215例。全台本島分布，除了基隆、宜蘭、花蓮、台東外，其餘15縣市全數淪陷。

台灣過去幾年受到疫情影響，幾乎沒有太多登革熱病例，2021年本土登革熱案例，全數掛零。而上一次國內爆發嚴重登革熱疫情是在2015年間，當時全台淪陷，統計當年5月到11月病例數，高達3.7萬多例，其中有174人死亡，致死率高達千分之4.7。

長庚大學醫學 院公共衛生暨寄生蟲學科名譽教授陳維鈞表示，目前本土登革熱病例未達2015年間嚴峻，但是病例數分布廣泛，雲林縣本土案例不只破百，還突破300例，是過去十年來首見，凸顯雲林縣當地病媒蚊增加、人口聚集，特別是觀光旅遊的人潮，都增加傳播登革熱的機率。截至目前為止，雲林縣也已出現三例感染容易引發重症的第一型登革熱即出血性登革熱案例。

前疾管局局長蘇益仁表示，過去埃及斑蚊僅出現在嘉義以南，位在嘉義以北的雲林縣今年病例數破300例，凸顯氣候暖化 已改變本土登革熱地圖，過去最怕登革熱本土化，如果明年1、2月仍出現登革熱案例，台灣恐會像新加坡、越南，一年四季都籠罩在登革熱威脅中，他也直言，若之後一天以3到500例的病例數增加，短時間內就會讓醫療體系崩盤。

高醫大熱帶醫學碩士學位學程教授師健民表示，依照過往病例發生趨勢推估，今年10月恐有一波登革熱流行期，全球暖化讓蚊蟲從產卵到成蚊的周期縮短，病媒蚊孵化量快又多，是今年登革熱疫情加劇的威脅之一。