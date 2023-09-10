漁港補助差太大 漁民嘆中央重南輕北

前鎮漁港整建工程預算三級跳，整建內容包含改善深水碼頭等工程，但已造成同是第一類漁港側目，苦等中央補助改善相關設備。(記者劉學聖／攝影)

高雄前鎮漁港獲中央補助81億元（台幣，下同，約2.5億美元），改善一步到位，但同為第一類漁港的宜蘭南方澳、烏石漁港、基隆正濱、八斗子漁港、台南安平、屏東東港鹽埔漁港等，相較之下就沒那麼幸運，只能一步步申請改善基礎設施，從上架場、製冰廠、魚市場建築到外廓防波堤整建，都亟待中央補助改善。地方漁民感嘆，以前民進黨 怨中央「重北輕南」，如今是否變成「重南輕北」了呢？

蘇澳區漁會總幹事陳春生說，上架場是漁船的保養廠，第一類漁港至少有一間公設上架場；政府規定漁船二年必須「小上架」維修二天、五年須「大上架」維修五天，但南方澳漁港連公設的上架場都沒有，只有私人上架場四、五間，其中二、三間支援國艦國造任務，只有二間是漁船上架場，對有緊急維修需求的漁船緩不濟急。

陳春生指出，公設上架場對漁船收費每公噸上限180元，但南方澳漁港沒有公設上架場，私人上架場不但少，上架費動輒超過350元，公私價差近倍，南方澳650多艘漁船1年下來，較其他漁港多花千萬元上架費用。

在地漁民說，南方澳是全台3大漁港之一，建港百年歷史悠久，卻是唯一連公設上架場都沒有的第一類漁港，令人匪夷所思，上架場預算 不超過2億元，對比前鎮漁港81億元預算一步到位，難免讓地方感嘆現在民進黨執政，是否從重北輕南，變成重南輕北了呢？

頭城區漁會總幹事陳秀暖說，烏石港以前沒有製冰廠，整個頭城僅大溪漁港有一座老舊製冰廠，對漁民非常不便，已將建造計畫送漁業署審查。另外，烏石港也尚無冷凍廠，也在推動改建，希望中央盡速通過嘉惠漁民。

基隆區漁會總幹事陳文欽認同前鎮漁港花81億元改建，因為它是遠洋漁業重鎮，但基隆就有兩座第一類漁港，漁獲量很大，在北部也是重鎮，盼中央也能多照顧基隆，不要「重南輕北」，像八斗子漁港泊位不足，很需要建突堤碼頭增加泊位。

林姓漁民表示，八斗子漁港港口面北，長期受長浪、湧浪威脅，船在港內較會飄移，目前很多浮動碼頭損壞，颱風時威脅也較大，很需要建外廓防波堤，但10多年來都因金額太高沒下文，盼中央協助解決。

台南安平漁港及魚市場是31年建築，外觀已有鋼筋裸露，天花板還會掉水泥塊，危及魚貨交易安全，議員曾要求改建魚市場，市長黃偉哲也允諾，但至今等不到中央補助。台南市農業局長李建裕說，已提報安平魚市場整建計畫，積極向漁業署爭取中。

屏東縣東港鹽埔漁港分東港和鹽埔兩個泊區，縣府指出，近年相繼獲中央補助改善東港泊區深水碼頭、鹽埔泊區客貨運專區和冷鏈加工廠等基礎設施，但東港泊區老舊的魚貨拍賣 場和冷凍場，經費粗估3億元仍在爭取中。