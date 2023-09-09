北市大直民宅塌 基泰賠償金估逾10億

基泰建設建案施工不慎，導致附近民宅倒塌意外，賠償金估逾10億台幣。(記者余承翰／攝影)

「基泰大直」建案施工不慎，導致附近多棟民宅倒塌意外，基泰建設在台北市七處建案全數停工，且後續恐面臨鉅額賠償，營運備受考驗。基泰建設昨日一開盤就跌停鎖住。

專家指出，基泰建設此次恐將面臨多重求償。第一，基泰大直是海砂屋都更改建，後續必須跟原住戶、已購戶交代；再來，基泰大直施工影響周邊民宅，造成塌陷，必須賠償住戶房屋補貼，整體而言，初估至少要賠台幣10億元(約3098萬美元)以上，甚至更多。

對該案可能造成損失或影響，基泰建設表示，該建案已全面停工，相關損失金額尚待評估，另此案已投保相關保險 ，初步評估對公司財務及業務尚無重大影響。

至於七處建案面臨停工，基泰建設表示，北市配合停工檢查的建案包括基泰大直、基泰碧湖、基泰磺溪、基泰大安及象山主人等，有關北市工地停工，公司亦會配合市府及第三公正單位做詳細安全檢查，對於此次工程意外事件，公司再次承諾，不會規避相關責任，將會全力協助受災居民重建家園。

基泰建設近年屢出現購屋買賣糾紛，且2019年到2021年，連續三年虧損，直到去年營運轉虧為盈。