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技師：基泰地下層少挖5公分 躲結構審查

台灣新聞組╱台北9日電
台北市「基泰大直」施工不當，不但周邊道路、學校操場龜裂，也導致附近民宅塌陷、變形，北市府連夜撤離、安置逾400人。(記者余承翰／攝影)
台北市「基泰大直」施工不當，不但周邊道路、學校操場龜裂，也導致附近民宅塌陷、變形，北市府連夜撤離、安置逾400人。(記者余承翰／攝影)

「基泰大直」因施工不當，導致鄰房屋傾斜下陷，大地工程技師公會理事長施志鴻昨指出，北市規定地下層開挖至12公尺必須事前審查建築結構，但基泰建設只挖到11.95公尺，避開結構審查。建管處證實，此案因開挖深度未達標準，依法不必審查結構。北部大型建商認為基泰此舉不違法，但既然走在臨界點就要更小心，出事就說不過去了。

施志鴻說，大直地區的地質為極軟弱黏土地層，建案應該做改良地盤、做連續壁等工法保護，他看完此案設計圖，基泰有施做連續壁、 三層支撐與地盤改良，雖然沒有仔細看，但暫時找不到不符圖說或偷工減料的狀況。

他分析鄰房坍塌原因，主要是南側靠近大直路民宅，連續壁開挖面下，要做好地盤改良才能撐住，但改良似乎不符合預期，造成外面的軟弱黏土往內擠壓連續壁，連續壁變形造成支撐潰敗，一路兵敗如山倒，鄰房地基被掏空，以致五樓陷落成四樓。

施志鴻指出，撇除連續壁施工品質不談，台北市府規定地下層開挖到12公尺需要審查結構，但基泰建設申請開挖11.95公尺，僅差5公分，巧妙避開審查。

北部林姓建商表示，走在臨界點避開相關審查是常見的事，這是合法的投機，但既然要投機，還要走在臨界點上，施工就要更小心謹慎，出了事讓外界觀感很差。

台北市大直街塌陷案撤離逾400名住戶，有人回憶起案發時，對1樓住家瞬間變地下室，仍驚魂未定；也有住戶說，北市府和建設公司都要負責，不排除與其他住戶成立自救會。北市府承諾將全力協助受害住戶向基泰建設公司求償。

一名民事法官指出，受災戶可提損害賠償訴訟，要求建設公司賠償房屋修繕費與這段期間租房子租金，通常提訴訟會要求「回復原狀」，但若房子傾倒嚴重無法修繕，實務多是賠償金錢，且是「完全賠償」。

知名翻譯家左秀靈是大樓1樓住戶，他昨回現場表示，案發前住家就有牆壁龜裂等狀況，兒子向市府反映，官員「人都沒來」就說跟建商無關，前晚察覺異狀慌忙逃生，眼睜睜看住家塌陷。許姓屋主批，住戶不斷向市府反映，結果都說沒問題，質疑官商勾結。

非疏散戶謝先生說，大樓住戶先前曾反映大樓有問題，如今發生這樣的事，市府局處多少是螺絲鬆了，建商、技師要出來說清楚，「總該有人出面負責」。

損鄰勘驗 球員兼裁判

台北市中山區大直街新建工程造成鄰房嚴重塌陷，新北三重區一處新建案前天也導致鄰房受損，雙北市府都曾接獲住戶陳情，市府接獲後依規定請建商勘驗，都判定「無危害公共安全之虞」，都引來住戶不滿，土木技師直指讓建商自行勘驗就是「球員兼裁判，便宜行事」，地方政府該找公正第三單位判定，且應修改規定。

建管處表示，市長蔣萬安已下令，若SOP有問題後續一定全面檢討，調查釐清，但目前還是會先以修復傾斜、塌陷房屋及民眾安置為重點。

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