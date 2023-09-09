北市民宅塌 建商7建案全停 蔣萬安：負全責 否則休想動工

大直建案致鄰房塌陷

台北市中山區大直街建案「基泰大直」施工不當，造成7棟民宅受損或傾斜，一棟民宅直接塌陷，甚至造成道路、學校操場龜裂，市府撤離、安置逾400人。市長蔣萬安昨天下令，建商基泰建設與福益營造在北市7處建案全部停工，強力要求負責，「否則休想在台北市動任何一個案子」。

「基泰大直」為海砂屋重建案，地上12層、地下3層，前年剛拿到建照。事故原因眾說紛紜，但業界、專家都直指連續壁工程闖禍，施工及監測過程都必須檢討。

市長蔣萬安和副市長李四川兩天三度前往現場，也到安置旅館探視災民。蔣萬安指出，基泰建設與福益營造造成重大事故，北市府就是嚴查重罰的堅定立場，已要求都發局令基泰全面停工、全面勞檢，針對安置住戶衍生費用，要求建商負起全部責任。至於市府也會負該負的責任，「官員該汰換就會汰換」，從住戶申訴開始，過程中有任何處理不當，一定依法追究，絕不寬貸、絕不護短。

基泰表示，對北市府勒令停工與裁罰都虛心接受並檢討，也承諾全力協助受災居民重建家園。

北市「基泰大直」事故業界、專家都直指連續壁工程闖禍。北市建管處研判，工地開挖地下3層約12公尺，因開挖時未做大底，導致連續壁斷裂，基地壓力失去平衡，開挖面隆起，造成周邊房屋下陷、傾斜，波及附近學校圍牆、操場。

新北市建築師公會理事林忠慶指出，大直建案一帶地質屬軟弱「就跟水一樣」，事故原因可能在技術上有兩大問題，包括連續壁未打到岩層，以及建案使用「深開挖」而非「逆打工法」。

台北市土木技師公會副理事長蘇模原認為原因出在施工前的地質改良階段效果不彰，導致連續壁在工地開發面底下發生推擠而失去平衡斷裂。