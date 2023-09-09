我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

摩洛哥強震632死329傷 聯合國宣布提供援助

舊金山賣房虧損機率 較全國多4倍 灣區跌幅特別大

北市民宅塌 建商7建案全停 蔣萬安：負全責 否則休想動工

台灣新聞組╱台北9日電
大直建案致鄰房塌陷
大直建案致鄰房塌陷

台北市中山區大直街建案「基泰大直」施工不當，造成7棟民宅受損或傾斜，一棟民宅直接塌陷，甚至造成道路、學校操場龜裂，市府撤離、安置逾400人。市長蔣萬安昨天下令，建商基泰建設與福益營造在北市7處建案全部停工，強力要求負責，「否則休想在台北市動任何一個案子」。

「基泰大直」為海砂屋重建案，地上12層、地下3層，前年剛拿到建照。事故原因眾說紛紜，但業界、專家都直指連續壁工程闖禍，施工及監測過程都必須檢討。

市長蔣萬安和副市長李四川兩天三度前往現場，也到安置旅館探視災民。蔣萬安指出，基泰建設與福益營造造成重大事故，北市府就是嚴查重罰的堅定立場，已要求都發局令基泰全面停工、全面勞檢，針對安置住戶衍生費用，要求建商負起全部責任。至於市府也會負該負的責任，「官員該汰換就會汰換」，從住戶申訴開始，過程中有任何處理不當，一定依法追究，絕不寬貸、絕不護短。

基泰表示，對北市府勒令停工與裁罰都虛心接受並檢討，也承諾全力協助受災居民重建家園。

北市「基泰大直」事故業界、專家都直指連續壁工程闖禍。北市建管處研判，工地開挖地下3層約12公尺，因開挖時未做大底，導致連續壁斷裂，基地壓力失去平衡，開挖面隆起，造成周邊房屋下陷、傾斜，波及附近學校圍牆、操場。

新北市建築師公會理事林忠慶指出，大直建案一帶地質屬軟弱「就跟水一樣」，事故原因可能在技術上有兩大問題，包括連續壁未打到岩層，以及建案使用「深開挖」而非「逆打工法」。

台北市土木技師公會副理事長蘇模原認為原因出在施工前的地質改良階段效果不彰，導致連續壁在工地開發面底下發生推擠而失去平衡斷裂。

北部蔡姓建商表示，大直、內湖一帶的土壤軟弱、承載力不足眾所皆知，特別在基隆河截彎取直新生地，地質還要更弱，但業界在那裡蓋這麼多房子，為何沒發生這類事故？關鍵就在連續壁前後的工程細節是否扎實，「這次是重大施工疏失，我做這行到現在幾十年從沒見過這麼離譜」。

北市「基泰大直」建案施工不當，造成連續壁斷裂、工地塌陷，附近鄰房嚴重受損。(記者...
北市「基泰大直」建案施工不當，造成連續壁斷裂、工地塌陷，附近鄰房嚴重受損。(記者余承翰／攝影)

上一則

藍白合有望？朱立倫：想邀柯文哲喝咖啡

下一則

當賴清德副手？蕭美琴：專心對美關係

延伸閱讀

台北民宅下陷案市府官員要負責？蔣萬安：該汰換就會汰換

台北民宅下陷案市府官員要負責？蔣萬安：該汰換就會汰換
針對蔣萬安？蔡政府公布共機擾台時機被批雙標

針對蔣萬安？蔡政府公布共機擾台時機被批雙標
拋「雙城好、兩岸好」蔣萬安：靈感與侯友宜有關

拋「雙城好、兩岸好」蔣萬安：靈感與侯友宜有關
為侯友宜向台商催票？蔣萬安：誰能促和平 民眾有答案

為侯友宜向台商催票？蔣萬安：誰能促和平 民眾有答案

熱門新聞

林姓女子赴菲律賓長灘島旅遊時，因穿「一條線」比基尼挨罰。本報記者／翻攝

旅遊勝地穿「一條線」爆紅 她提告侵犯隱私…結果出爐

2023-09-01 15:32
示意圖／聯合報系資料照片

父母年邁兒女啃老…台灣流沙中年在貧窮線掙扎 退休無期

2023-09-05 18:06
今天傳出郭台銘有意找名模林志玲當副手，立即被林否認。圖為鴻海2007年尾牙聯歡會，邀請林志玲擔任特別來賓，林和時任鴻海集團董事長郭台銘(右)跳探戈。（本報系資料照）

重磅快評／郭台銘喝不成整合咖啡 改吃志玲豆腐？

2023-09-03 15:35
鴻海集團創辦人郭台銘5日來到東門市場與攤商懇談，部分攤商強調東門市場設備老舊，沒有冷氣，被大企業夾殺下生存不易，郭台銘也承諾如果當選會進行改善。(記者葉信菉／攝影)

獨立參選讓賴清德躺著選？郭台銘：我有那麼傻嗎

2023-09-05 03:30
台積電至美國設廠，卻因美國勞工準時下班，導致其遭遇建廠與裝機時程延宕、工會抵制等問題。（路透）

台積電美國廠踢鐵板、投資人想砍股？網笑：沒台奴就沒競爭力

2023-09-07 20:22
鴻海半導體策略長蔣尚義。(本報系資料照)

蔣尚義：中國做半導體方式要檢討

2023-09-03 12:24

超人氣

更多 >
保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓
周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有

周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有
華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO
不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所

不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所
近半美國人高血壓 你需認識這個降血壓功臣

近半美國人高血壓 你需認識這個降血壓功臣