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門前淹成小河 黃偉哲臉書被灌爆 遭疑前瞻治水成效

記者吳淑玲、周宗禎／台南9日電
台南市民在黃偉哲臉書抱怨家前面有小河。（圖：取自黃偉哲臉書）
台南市民在黃偉哲臉書抱怨家前面有小河。（圖：取自黃偉哲臉書）

受低壓帶及西南季風影響，台南前晚出現強降雨，七行政區有37處淹水，許多道路淹成小河，多處地下道積水封閉，交通大亂，最大時雨量在安南區達75.5毫米，市長黃偉哲臉書被灌爆，居民抱怨「逢水必淹真的好煩」。黃偉哲昨說，這波強降雨超過台南防洪頻率，就像「用小水杯接大桶水」溢出來，治水還是會再努力。

面對民眾抱怨，水利局表示，台南區域排水共163條，長度近640公里，目前排水整治率約67%，雨水下水道建置長度約738公里，實施率約81%，未來持續進行區域排水整治，並加強雨水下水道建設，提升都市防洪能力。

此外，已興建完成60座大型抽水站、購置499台移動式抽水機組，預佈低窪區，建置58座滯洪池，透過智慧防汛網及自主防災社區等措施，強化防洪韌性。

台南前晚中西區、仁德區、北區、永康區、安南區、西港區及東區共七區淹水，最大時雨量在安南區達75.5毫米，市府緊急啟動33座抽水站，但雨又快又急，宣洩不及，造成積淹水，安南區安中路一段居民抱怨說，水淹速度很快，差不多20分鐘就淹到大腿，「逢水必淹真的好煩」；也有民眾抱怨家門前淹成小河，質疑前瞻治水成效。

也因淹水太快，有女駕駛路中拋錨從車窗爬出，南科員工上晚班遇淹水請假，議員黃肇輝趕場勘災不慎摔倒，幸無大礙，他說，永康區中正路高速公路涵洞下道路淹水成河道，很多汽機車拋錨，涵洞下設兩台抽水機但啟動不及，加上雨勢大，雨水順馬路淹起來。另永康區太子廟中排護岸基礎沖刷、護岸損壞產生約60公尺，先堆放太空包等緊急封堵缺口，避免災害擴大。

昨台南仍時而降雨，所幸未傳災情，黃偉哲說，人工水利設施都有防護極限，雙北是200年防洪頻率，台南卻只有25年防洪頻率，這波強降雨超出防護標準，所有水利人員及市府同仁都盡力了，希望民眾能體諒，也要自主做好防汛整備，利用防水擋板，治水日後再精進。

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