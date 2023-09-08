弱勢長者健保補助 衛福部長改口：最快後年上路

衛生福利部部長薛瑞元。（本報資料照片）

衛福部長薛瑞元原在6日表示，弱勢長者健保 補助明年實施，但他7日改口坦言「講有點快、不夠精確」，最快2025年上路。

薛瑞元表示，將從健保第六類弱勢長者篩選補助對象；初步預估，預算 約匡列100億元（台幣，下同），約70萬人可望受惠，不過細節仍待評估。

近日總統參選人陸續端出全額補助65歲以上長者健保費 政見，薛瑞元原在6日表示，研擬中的方案主要針對弱勢長者，最快明年就能展開補助，但昨日薛瑞元改口。

薛瑞元表示，目前規劃，將挑選健保第六類中收入較低，且未接受其他中央、地方補助對象，研議提供保費補助，總預算粗估需100億元，但仍待詳細計算補助對象、人數，經費才會定案。

薛瑞元指出，接下來將由衛福部健保署、社家署合作盤點、篩選，今年底前希望能擬定相關計畫，明年送到立法院審查，審查通過後即按程序編列公務預算，最快2025年實施。

補助對象方面，65歲以上健保第六類投保對象，是沒有收入、沒有財產，於戶籍地的鄉鎮區公所投保者，占全體比率27%，計有109萬人，每月需自付826元健保費，不過當中有部分具榮民身分，或退輔會已有相關補助，扣除後約70萬人受惠。

行政院發言人林子倫昨日主持行政院會後記者會時表示，全額補助65歲以上長者健保費用的提議，若未能增加醫療基金與醫療品質，甚至恐將排擠其他社福預算，不宜貿然躁進。

不過林子倫表示，政府確實觀察到部分第六類投保對象未受到現有社福機制補助，將評估收入未達一定門檻者進行補助，由衛福部進一步規劃，須針對照顧規模與範圍試算，衡酌公平性財政負擔後，再報行政院核定。

據健保署官網資料，第六類被保險人是指無薪資所得、營利所得、執行業務所得；未參加職業工會、農會、漁會、農田水利會等；非屬軍眷的家戶代表或低收入戶成員。

林子倫強調，針對近期社會各界就政府施政進行建議與討論，行政院長陳建仁特別指示各部會，在各項政策規劃與考量上都應比社會各界更加周延，並且謹守財政紀律，讓預算作最好的使用。