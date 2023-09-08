我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：若再次當選總統 中國侵台「可能性是零」

WSJ：明年健保保費將漲6.5% 增幅逾10年新高

弱勢長者健保補助 衛福部長改口：最快後年上路

記者謝柏宏、余弦妙／台北8日電
衛生福利部部長薛瑞元。（本報資料照片）
衛生福利部部長薛瑞元。（本報資料照片）

衛福部長薛瑞元原在6日表示，弱勢長者健保補助明年實施，但他7日改口坦言「講有點快、不夠精確」，最快2025年上路。

薛瑞元表示，將從健保第六類弱勢長者篩選補助對象；初步預估，預算約匡列100億元（台幣，下同），約70萬人可望受惠，不過細節仍待評估。

近日總統參選人陸續端出全額補助65歲以上長者健保費政見，薛瑞元原在6日表示，研擬中的方案主要針對弱勢長者，最快明年就能展開補助，但昨日薛瑞元改口。

薛瑞元表示，目前規劃，將挑選健保第六類中收入較低，且未接受其他中央、地方補助對象，研議提供保費補助，總預算粗估需100億元，但仍待詳細計算補助對象、人數，經費才會定案。

薛瑞元指出，接下來將由衛福部健保署、社家署合作盤點、篩選，今年底前希望能擬定相關計畫，明年送到立法院審查，審查通過後即按程序編列公務預算，最快2025年實施。

補助對象方面，65歲以上健保第六類投保對象，是沒有收入、沒有財產，於戶籍地的鄉鎮區公所投保者，占全體比率27%，計有109萬人，每月需自付826元健保費，不過當中有部分具榮民身分，或退輔會已有相關補助，扣除後約70萬人受惠。

行政院發言人林子倫昨日主持行政院會後記者會時表示，全額補助65歲以上長者健保費用的提議，若未能增加醫療基金與醫療品質，甚至恐將排擠其他社福預算，不宜貿然躁進。

不過林子倫表示，政府確實觀察到部分第六類投保對象未受到現有社福機制補助，將評估收入未達一定門檻者進行補助，由衛福部進一步規劃，須針對照顧規模與範圍試算，衡酌公平性財政負擔後，再報行政院核定。

據健保署官網資料，第六類被保險人是指無薪資所得、營利所得、執行業務所得；未參加職業工會、農會、漁會、農田水利會等；非屬軍眷的家戶代表或低收入戶成員。

林子倫強調，針對近期社會各界就政府施政進行建議與討論，行政院長陳建仁特別指示各部會，在各項政策規劃與考量上都應比社會各界更加周延，並且謹守財政紀律，讓預算作最好的使用。

健保 預算 保費

上一則

建商開挖釀禍 北市大直民宅2樓變1樓

下一則

住院共聘看護擴大試辦 預算增5.6億、擴及84家醫院

延伸閱讀

WSJ：明年健保保費將漲6.5% 增幅逾10年新高

WSJ：明年健保保費將漲6.5% 增幅逾10年新高
跟進侯柯 衛福部急推逾65歲弱勢長者免健保費

跟進侯柯 衛福部急推逾65歲弱勢長者免健保費
新聞評論／照顧老人一個不能少 長照別再「做功德」

新聞評論／照顧老人一個不能少 長照別再「做功德」
侯友宜提政見 逾65歲排富健保免費 估400萬人受惠

侯友宜提政見 逾65歲排富健保免費 估400萬人受惠

熱門新聞

林姓女子赴菲律賓長灘島旅遊時，因穿「一條線」比基尼挨罰。本報記者／翻攝

旅遊勝地穿「一條線」爆紅 她提告侵犯隱私…結果出爐

2023-09-01 15:32
前往上海參加雙城論壇的台北市長蔣萬安晚上回到松山機場，並發表講話，希望在簽署多項備忘錄的基楚上，深化和上海合作，就市政建設相互觀摩學習。記者曾吉松／攝影

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

2023-08-31 12:45
示意圖／聯合報系資料照片

父母年邁兒女啃老…台灣流沙中年在貧窮線掙扎 退休無期

2023-09-05 18:06
今天傳出郭台銘有意找名模林志玲當副手，立即被林否認。圖為鴻海2007年尾牙聯歡會，邀請林志玲擔任特別來賓，林和時任鴻海集團董事長郭台銘(右)跳探戈。（本報系資料照）

重磅快評／郭台銘喝不成整合咖啡 改吃志玲豆腐？

2023-09-03 15:35
鴻海集團創辦人郭台銘5日來到東門市場與攤商懇談，部分攤商強調東門市場設備老舊，沒有冷氣，被大企業夾殺下生存不易，郭台銘也承諾如果當選會進行改善。(記者葉信菉／攝影)

獨立參選讓賴清德躺著選？郭台銘：我有那麼傻嗎

2023-09-05 03:30
鴻海半導體策略長蔣尚義。(本報系資料照)

蔣尚義：中國做半導體方式要檢討

2023-09-03 12:24

超人氣

更多 >
華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火
晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃

晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃
蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析

蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析
11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅

11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅
快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果

快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果