住院共聘看護擴大試辦 預算增5.6億、擴及84家醫院

住院整合照護服務 製表／元氣中心

台灣健保 資料顯示，去年住院人數178萬人，平均住院天數為9.5天，對有看護需求的患者來說，一天約3000元(台幣，下同，約94美元)看護費用，經濟負擔沉重，還常找不到照服員。為此，健保署昨宣布續辦「住院整合照護服務試辦計畫」，以病房為單位，三至四名患者共同聘用一名照服員，今年預算 增加至5.6億元，擴及84家醫院、441床，預估7萬5000名住院患者受惠。

全台護理人力不足，許多醫院關床，等床患者激增，即使順利住院，必須面對第二個難關—找不到病房照服員。因另一半身體狀況不佳，無法到院陪伴照護，攝護腺癌患者陳老先生在術前即向北部某醫學 中心護理部登記聘用看護，但開完刀後，住了好幾天病房仍不見照服員報到，院方回應「看護大缺工，實在無能為力」。

嘉義大林慈濟醫院護理部督導劉季惠表示，中南部醫院病房看護人力嚴重短缺，以自家醫院為例，平均每天約1、20名住院病患排隊等待照服員，等上兩三天是常有的事情，有時必須等更久。

台北榮總護理部副主任陳淑芬說，照服員人力嚴重短缺，這是全台醫院共同面臨窘境，雖然北榮與人力派遣公司簽了年度標案，但還是調度不及，院方也成了受災戶。不少住院患者只好透過網路尋找沒牌照的照服員，辯稱為家屬，護理師也只能睜一隻眼閉一隻眼，無法有效管理。

為何醫院看護缺工？中部醫學中心資深護理長表示，病房照服員勞心勞力，得把屎把尿，年輕世代怎麼會願意投入這種就業環境？目前該醫院病房看護平均年齡5、60歲，其中年紀最長看護工接近80歲，「老看護照顧老病人已是常態」。

目前一對一、24小時病房看護費用約在2500至2800，為降低病患負擔，健保署去年推出「住院整合照護服務試辦計畫」，多名住院患者共聘一名病房照服員，健保給付750點值，患者再平均分攤看護費用，每一病患單日最高支付上限為1050元，平均約在7、800元；照服員薪資雖較少，可有正常勞動工時，希望更多照服人力投入醫院。

健保署長石崇良說，今年增加預算及試辦醫院，希望減輕家屬照護負擔，也可降低護理人員工作負荷；而病房照護人員收入更穩定，在團隊合作下，降低照護壓力，吸引更多照服員服務。