日核汙水若檢測超標 台將要求停排 藍批慢半拍

日排核汙水，侯友宜要求未來漁產輻射超標政府應保證收購，藍批台日協慢半拍。(本報資料照片)

日本 8月24日將「核處理水」排放入海，台日協表示已向日方溝通，若發現排放過程與原計畫不同，或檢測 出核輻射超標，就會要求日本立刻停止排放。

據中央社報導，台灣日本關係協會表示，台灣另已建議日方，將福島核處理水排放議題納入台日原能會的年度對話機制中。

日本福島核處理水排放入海引發台灣多個環保團體疑慮，台灣日本關係協會指出，已從台北、東京代表處雙重管道向日方表達台灣的立場，若在日方排放過程中，發現跟日本原計畫有所不同，或在排放後，經台灣自行檢測發現周邊海水核輻射超標異常，就會向日本反映，要求日本立即停止排放。

台日協表示，台灣對於核處理水排放的相關立場，日方表示認同沒有意見。

台日協說，日方基本上持正面態度，但因此議題涉及跨部會協調，目前日方正在跟相關部會協調中，有結果會通知台灣。

據台北中國時報報導，日本8月24日起將核汙水排放入海，引發鄰近各國疑慮，台灣日本關係協會昨天透露，已向日方表明，若發現周邊海水有輻射值超標等異常情況，將會要求立即停止排放。國民黨 立院黨團總召曾銘宗則譴責，現在才反應就是慢半拍，「早就應該要硬起來才對」。

曾銘宗批評，台日關係當然非常重要，但是人民的健康還是得擺在第一位，不可以因為對日關係好，就不表明立場，「該有的立場還是要表達」。曾銘宗並提及，駐日代表謝長廷在整件事當中，有失駐日代表該有的立場， 變成「助日代表」，台日協表態動作也慢半拍，對此，國民黨團要給予譴責。