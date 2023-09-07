建交55周年 蔡英文出席史瓦帝尼雙慶典禮

2023年為中華民國與史瓦帝尼王國建交55周年，也是史瓦帝尼獨立建國55周年，亦是國王恩史瓦帝三世（前左背對者）55歲生日，蔡英文總統（前右）親自率團出訪致賀。（中央社）

蔡英文總統6日出席史瓦帝尼獨立建國55周年，以及國王恩史瓦帝三世（King Letsie III）55歲生日雙慶典禮時表示，兩國相互扶持一起走過半個世紀，願為邁向一世紀的友誼創造新的里程碑。今年也是中華民國 與史瓦帝尼建交55周年。

中央社報導，蔡總統車隊在司儀唱名下抵達雙慶典禮會場，史國民眾以熱烈掌聲歡迎，包括波札那前總統哈瑪（Ian Khama）、南非前總統朱瑪（Jacob Zuma）、賴索托國王勒濟三世等人都受邀出席活動；賴索托國王勒濟三世特別向蔡總統致意，史瓦帝尼王母恩彤碧也與蔡總統握手寒暄、簡短談話。

恩史瓦帝三世坐著禮車繞活動會場、在禮砲聲與民眾歡呼聲中進場，隨後校閱儀隊，活動亮點是恩史瓦帝三世年僅3歲的小王子身穿軍裝檢閱儀隊，態度穩健、動作俐落，民眾歡呼聲不斷。

蔡總統以英文致詞表示，恩史瓦帝三世自即位以來，已訪台18次，很自豪能成為史瓦帝尼的重要夥伴，這份50多年的夥伴關係是進步和發展的體現。在鄉村電力化的合作非常成功，史瓦帝尼現在是全非洲電力普及率第二高的國家，82%的人民都能享有電力。

蔡總統也談到兩國都深切關心年輕人及其教育 ，這是整個社會的基石。她說，很高興看到許多史瓦帝尼的年輕學子到台灣的大學就讀，學習領域涵蓋農業、教育、管理及醫學 等，也樂見許多學生回國後貢獻所學於社會。

蔡總統提到與恩彤碧都非常關心性別平等及婦女賦權議題，她說，兩國2019年簽署「婦女經濟賦權合作瞭解備忘錄」，讓婦女更容易獲得所需的金融服務。為了持續這項有意義的合作，台灣將協助設立「婦女創業小額信貸循環基金」，希望能幫助恩彤碧實現提升史國婦女地位的願景。