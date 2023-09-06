蔡英文訪史瓦帝尼 見證簽署3文件

蔡英文總統（左）當地時間下午4時抵達友邦史瓦帝尼，隨即前往滿都樓（Mandvulo）國際會議廳，與國王恩史瓦帝三世（Mswati III）（右）會面，兩國元首將進行會談及共同見證合作文件簽署儀式。(中央社)

蔡英文 總統率團訪問史瓦帝尼，展開「邦誼同慶、合作永續」之旅，蔡總統當地時間5日飛抵赴史國，隨即與國王恩史瓦帝三世（Mswati III）舉行元首雙邊會談，隨後共同見證台史簽署婦女創業小額信貸循環基金、高雄市與姆巴巴內市締結姊妹市與興建戰略儲油槽等三份文件。

經濟部長王美花在簽署儀式「婦女創業小額信貸循環基金」後受訪表示，婦女賦權是外交部於2020年啟動的重要計畫，第一期計畫至今年結束，共培訓5000人，此次簽署備忘錄代表會接續計畫，啟動第2期合作案。

第二份文件是由台灣的海外投資 開發公司（OIDC），以「總承包」模式協助史國興建戰略儲油槽。王美花說，史國期盼能興建一座至少有30天存量的戰備油槽，簽署意向書就是由OIDC做統包工程，後續進入工程細項規畫，未來才可再往興建方向走。

至於高雄市與姆巴巴內市締結姊妹市協定，高雄市長陳其邁表示，史國ICT(資通訊技術)部長與衛生部長今年7月曾造訪高雄，針對智慧農業、智慧交通、智慧醫療等進行交流，史瓦帝尼目前正大力推動ICT產業與中小企業轉型，高雄的經驗可促使雙方擴大交流。