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巴西禽流感疫區延遲公告 藍委質疑等超思蛋上船

記者屈彥辰、邱書昱／台北6日電
立委王鴻薇質疑農業部延遲公告巴西疫區有問題。(記者邱德祥／攝影)
立委王鴻薇質疑農業部延遲公告巴西疫區有問題。(記者邱德祥／攝影)

超思巴西蛋爭議愈演愈烈，國民黨立法院黨團昨天舉行記者會，立委王鴻薇質疑，農委會6月28日宣布巴西為禽流感疫區的同時，超思在6、7月進口的雞蛋高達6000萬顆以上。巴西在5月20日時已發現禽流感，農委會卻拖到6月28日才宣布巴西為疫區。根據農委會公告，該公告生效日之前已經裝船或者裝機運往台灣的動物及動物產品不在此限，不免讓大家覺得怎麼這麼巧？

國民黨立委洪孟楷也指農業部長陳吉仲在節目上講「搶了日本要從巴西進口的雞蛋過來」，若真是日本暫停進口不要的蛋，轉賣來台灣，竟洋洋得意、沾沾自喜？

國民黨立法院黨團也表示，超思曾在今年2月24日申請停業，但在3月2日又申請復業，值得玩味。

國民黨立委參選人徐巧芯質疑，台灣處理速度慢半拍，是否因為在等待超思趕快把蛋裝載進口？希望農業部直接公開跟超思的合約，每一批如何進貨、如何談的，每一批的價格是多少，超思到底賺了多少。

國民黨立委洪孟楷爆料台灣進口日本不要的禽流感疫情蛋。農業部長陳吉仲昨表示，洪「完全不專業、不了解國際禽流感規定，與事實完全不符合」，不要再以訛傳訛。這次進口蛋採購過程被外界認為不公開不透明，農業部表示，已委請中央畜產會整理相關的資料，有關採購流程與合約，屆時會對外界公布。

陳吉仲表示，日本、美國都是禽流感疫區，還是從美、日進口雞蛋，選定的是畜牧場或美國這州過去28天沒有禽流感，是世界動物衛生組織（ＷＯＡＨ）相關規範。農業部3月公布除美、日、澳本就可以進口的國家，其他包括巴西、土耳其、泰國、菲律賓等，都依照國際規範把關，外界指控完全不符合事實。

外界質疑農業部遲至6月28日才公告巴西為禽流感疫區，是為了讓雞蛋上船。陳吉仲說，絕無拖延，美國、巴西都是很大的國家，美國有的州爆發禽流感時，沒有疫情的其他州雞蛋仍可運到台灣，巴西進口蛋符合國際規範跟台灣防檢疫要求。

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