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陳吉仲說謊?巴西進口蛋 台灣報價被爆比日本貴

台灣新聞組／台北6日電
超思進口蛋的爭議如滾雪球般，農業部長陳吉仲5日回批國民黨立委的指控與事實完全不符合。(記者王燕華／攝影)
超思進口蛋的爭議如滾雪球般，農業部長陳吉仲5日回批國民黨立委的指控與事實完全不符合。(記者王燕華／攝影)

超思進口巴西蛋爭議愈演愈烈。農業部長陳吉仲前天受訪表示，超思從巴西進口的蛋「報價較低」，是超思將巴西原本要賣到日本雞蛋訂單「搶到台灣」。不過，農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘昨在臉書質疑，經他查詢日本關務資料，巴西賣到日本雞蛋每顆平均新3.8元(台幣，下同，約0.12美元)一顆，進口到台灣則是新台幣5.1元，「陳吉仲部長，怎麼又說謊了？」

而農業部專案進口雞蛋資金來源也爆出爭議。農業部原表示是以農業發展基金支應近5億7000萬採購費用，如今卻傳出是中央畜產會向農業金庫貸款支應，外界質疑農業部把農業金庫當成小金庫，有違法之虞。藍營表示，只要向銀行借錢都需要擔保品，非政府部門的畜產會向農業銀行貸款時，提供哪些擔保品？質疑已違反銀行法，後續將調閱資料告發。

陳吉仲前天說，超思有從日本進口雞蛋的經驗，也有從巴西進口雞蛋到日本的實績，超思到岸價甚至還遠低於兩家貿易商的報價。他也透露，超思雞蛋報價較低，是超思將巴西原本要賣到日本的雞蛋訂單「搶到台灣」，因此超思進口巴西雞蛋的到岸價和巴西蛋到日本價一樣，每顆4.94元到5.9元之間。

不過，「Linbay好油」從日本財務省貿易統計網站，查詢各月統計的資料，每月雞蛋到日本關口的價格跟數量，一公斤以台灣16.666顆（一顆60公克）算法，巴西到日本的雞蛋從一顆新台幣3.5元漲到4元，平均是3.8元一顆。

「Linbay好油」說，而台灣進口巴西雞蛋的平均價格是一顆5.1元。換句話說，超思買的巴西雞蛋比到日本的貴，「價格怎麼會一樣呢？」

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，當初鎖定哪些國家可合乎台灣防檢疫規範，就讓各代理貿易商報價、比價，選擇有價格優勢貿易商執行採買任務。由於都是第一次採買，只能透過貿易商報價比較。

他說，至於各國之間的採買價格，牽涉數量、折扣，還有採購的時間點都不太一樣，無法比較採買的進價，且台灣第一次進口，也沒有前例可循。

超思代表人秦語喬昨天發聲明指出，超思依規定條件參與專案，當初只知全力找蛋源紓解蛋荒，未料找到最多蛋源，現反成眾矢之的，進口蛋的關稅30%、營業稅5%及清關費用、管銷成本等支出由畜產會吸收，所謂差額就是這些費用，貿易商獲得的是貨款而非補助款，遭誤解、公審實在痛心難過。

超思爭議 愈演愈烈 國民黨立委王鴻薇（中）、台北市議員徐巧芯（左）、游淑慧（右）...
超思爭議 愈演愈烈 國民黨立委王鴻薇（中）、台北市議員徐巧芯（左）、游淑慧（右）5日抨擊政府進口雞蛋圖利超思公司。(記者胡經周／攝影)

雞蛋 巴西 日本

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