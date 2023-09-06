華為掀2巨浪 若反咬蘋果 恐波及台供應鏈

華為 打破智慧手機大廠慣例，今年下半年最新旗艦手機Mate 60 Pro未發表、先開賣，而且立刻賣到缺貨，在全球引發一陣討論熱潮。市場普遍認為，這一款手機對於華為不僅肩負著「最強國產」任務，也有望重新攪亂智慧型手機 市場一池春水，在市場掀起兩道滔天巨浪。

根據目前市場披露的資訊，Mate 60 Pro採用的是麒麟9000s晶片，晶片由中芯國際製造，全機九成零組件都是由大陸本地業者生產。台經院資深產業分析師邱昰芳說，「華為是在宣示，它的本土量能是夠的，可以打造一個純國產、也不會被美國掐著脖子的產品」。

市場都在觀察，這款產品後續的出貨量，這將對智慧型手機市場帶來影響。

首先，「大陸市場需求是弱的，如果Mate 60 Pro賣得很好，就會排擠到其他品牌。」邱昰芳指出，小米、OPPO的中高階手機會率先受到影響。華為此刻推出Mate 60 Pro，本著民族情懷，勢必會吸引大批華為粉絲購買，預期將為大陸本地智慧型手機市場帶來一道巨浪。

下一個問題就是Mate 60 Pro會不會反咬蘋果一口，拿回被蘋果搶走的市占率？甚至影響iPhone 15在當地的銷量？若真是如此，恐將掀起另外一道滔天巨浪。

「如果華為真的搶走了蘋果的市占率，那麼，台灣蘋果供應鏈 可能也會深受其害。」邱昰芳說，如果此時殺出一個Mate 60 Pro影響了iPhone 15銷量，對台灣蘋果供應鏈都會帶來影響。