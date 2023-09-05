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總預算出爐 農業部編列宣傳費破億 居各部會之首

記者鄭媁、張睿廷／台北5日電
明年度中央各部會「媒體政策及業務宣導」預算，農業部及所屬單位編列近1.7億台幣，在各部會中居首。(記者蘇健忠／攝影)
明年度中央各部會「媒體政策及業務宣導」預算，農業部及所屬單位編列近1.7億台幣，在各部會中居首。(記者蘇健忠／攝影)

明年度中央政府總預算案出爐，各部會「媒體政策及業務宣導」經費，光是公務預算總數就達11億1532萬元（台幣，下同，約3495萬美元），其中農業部及所屬單位編列近1.7億元，在各部會中居首；客委會也編逾1億元，相關經費在3年內增長1倍，國民黨立委質疑，調升「大內宣」費用可能是為明年選舉的政權保衛戰。

農委會（今年升格農業部）含所屬機關前年度媒體政策及業務宣導經費編列1億4000多萬元，引發暗藏網軍「大內宣」質疑，經立法院刪除後的法定預算仍有1億1856萬元；今年度編列1億6000多萬元，刪除後的法定預算1億4782萬元；明年度編列1億6991萬元，再創新高。

相關宣傳經費除農業部編列最多；其次為教育部，編列1億1454萬元；第3名為客委會，編1億623萬元；第4及第5名分別是交通部及外交部，各編1億204萬元及8367萬元；經濟部、文化部及衛福部預算則緊追在後。其中，客委會媒體宣導經費破億元，比今年度預算增加2590萬元，與前年度相比更增加5332萬元，等於3年來增長了1倍。

國民黨立委曾銘宗批評，農業部是最常不當使用政策性費用的部會，過去曾購買特定媒體業務，直至現在仍有3000多萬元未通過審計部核銷，去年也曾利用經費圖利特定綠色媒體，立法院開議後將好好審查相關廣告行銷費用有無用在刀口上。

「農業部許多經費內容含糊不清，可能讓網軍或綠營粉專獲得標案，將嚴格審查。」國民黨立委洪孟楷舉例，農業部農業管理預算有資訊管理與應用的業務費，其中一個子計畫經費4000萬元，占資訊管理九成支出，預算書中卻籠統地把消防、機電、資安監控、防毒軟體等16個項目統計在一起模糊帶過，這些都是巧立名目，讓許多預算看似正當，實際上卻讓人產生疑問。

國民黨立委賴士葆說，「1450」始祖、農業部長陳吉仲上任後食髓知味，政策全部政治化，在進口蛋補貼爭議不僅「理不直、氣很壯」，還想拿更多文宣洗白。

預算 農業部 國民黨

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