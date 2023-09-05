陳吉仲自豪搶日本的蛋 洪孟楷：禽流感不要的還自喜

國民黨立委洪孟楷質疑官員把日本暫停進口不要的蛋轉賣到台灣，還洋洋得意。(本報資料照片)

昨日國民黨立委洪孟楷揭露，6月巴西 政府公告為禽流感疫區，但政府卻持續從巴西進口雞蛋 。洪孟楷今再度表示，農業部長陳吉仲昨在節目上講「搶了日本 要從巴西進口的雞蛋過來」，若真是日本暫停進口不要的蛋，轉賣到台灣，還洋洋得意沾沾自喜，這種官員就是下台。

洪孟楷表示，昨天踢爆6月，台灣把巴西列為禽流感疫區，但持續放任巴西雞蛋進口，有部分綠營人士拿日本也進口巴西雞蛋來救駕護航，好像日本能進為什麼台灣不行？但翻出駐聖保羅代表處的回報，日本政府就因為爆發禽流感，因此暫停了部分巴西的雞跟雞蛋進口。日本政府也知道禽流感要保護國人而暫停巴西雞蛋的進口，反觀台灣，即便到現在疑點重重，農業部持續護航，事關民眾的健康、食安，這不是黨派之爭，而是行政部門的怠惰、放任，綠營民意代表還自我矮化幫忙講話，更是可惡。

洪孟楷引用經濟部國貿局的報告，指出「自日本發現巴西國內出現禽流感案例後，暫時停止從上述兩州進口雞肉及雞蛋產品」。他說明，上述兩州分別是聖靈州及山達卡達琳娜州，翻開資料，日本暫時停止進口的時間就是6月28號，而巴西政府持續外交交涉下到7月才正式承認日本政府禁止巴西兩州的雞跟雞蛋進口。

洪孟楷提到，日本進口巴西雞蛋，也會因為禽流感而停止進口並把關；反觀台灣，6月底公告巴西是禽流感疫區，持續放任資本額50萬（台幣，約1.56萬美元）的超思公司進口巴西蛋給民眾使用，還好意思拿日本進口來護航，簡直可恥。

洪孟楷說，陳吉仲昨天上節目講「搶了日本要從巴西進口的雞蛋過來」，現在要問，超思進口的雞蛋，是不是就是從上述巴西的兩州出口的？如果真的是日本政府暫停進口不要的蛋，轉賣來台灣，還洋洋得意沾沾自喜，這種官員就是下台。

洪孟楷稱，再強調一次，今天他就會要國會辦公室正式發文農業部，要求今日下班前提供超思進口的巴西雞蛋，是不是從上述被日本拒絕進口的兩州生產。

洪孟楷總結，「不知不覺我們已經吃下肚了數千萬顆雞蛋，這種罔顧國人健康的行為，不只謀財害命、根本草菅人命。而國貿局早就示警日本暫停進口，民進黨政府慢不止半拍，還沾沾自喜跟日本一樣都向巴西進口蛋，綠營小丑們的嘴臉，簡直無下限。」