我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人打造5000呎生態屋 不吹冷氣也涼

又降價至少15%+政府補助7500元 特斯拉看車人潮不斷

新聞評論／進口蛋決策害民傷財 農業部說得振振有詞

聯合報社論
國民黨智庫副執行長凌濤4日表示，超思公司資本額僅新台幣50萬元，竟可以做6億元蛋品生意，呼籲農業部公開採購合約，接受全民的監督。(中央社)
國民黨智庫副執行長凌濤4日表示，超思公司資本額僅新台幣50萬元，竟可以做6億元蛋品生意，呼籲農業部公開採購合約，接受全民的監督。(中央社)

為了1人公司「超思」成為進口蛋大買家的問題，農業部大言不慚誇稱，政府透過專案進口雞蛋補貼，創造了逾60億元（台幣，下同）的效益，是補貼金額的10倍以上。誰料話聲剛落，台灣蛋價立馬漲聲響起，昨起每台斤調漲3元，狠狠打臉農業部自詡「平抑蛋價有功」的說法。政府5個月來撒近5.7億的補貼，恐怕沒補到消費者，而是補到進口商的荷包。

這也正是超思的角色遭到質疑的主要原因。超思登記資本額僅50萬元，負責人秦語喬只實際出資1000元，卻能取得蔡政府8800多萬顆蛋的專案進口特許，共獲得1.7億補貼。這樣的架構和脈絡，任何人看了都很難不懷疑其中存在某種「五鬼搬運法」。這點，正是農業部必須講清楚說明白的，沒有任何閃躲空間。

然而，農業部次長陳駿季的答覆卻避重就輕。他說，資本額不代表貿易能力與資金調度能力，外界不要陷入一人公司迷思。他還說，超思進口的巴西雞蛋有3貨櫃檢驗不合格，損失8、900萬元，該公司「吭都不吭一聲」，顯示其資金調度沒問題。陳駿季的說法，其實毫無說服力。試想：超思能拿到近2億元的補貼，損失幾百萬元算什麼？

超思負責人秦語喬有經營進口蛋的經驗，也有取得國外訂單的能力，這點無需否認。問題在，當國內蛋荒已經火燒眉毛，為何農業部和畜產會卻執意由超思自遙遠的巴西進口雞蛋，而且把6成進口蛋的配額都交給它？這些巴西雞蛋是採取「海運」，光是船運的時間，就要27至40天不等。若再算上從巴西內陸產地運到港口，以及在台驗關到上架的耽擱，雞蛋從生下來到端上桌可能超過兩個月的時間。試問：這是紓解蛋荒的好主意嗎？讓民眾吃放那麼久的蛋，就算有冷鏈，能確保新鮮嗎？

陳吉仲的農業政策，因過度流於政治算計，所以充滿扭曲，從這次進口蛋的操作已一目了然。例如，為了快速進口雞蛋，不惜高價支付空運補貼，其中澳洲蛋每顆補貼高達32元，這已是蛋價的數倍。美國雞蛋也要補貼20多元，土耳其蛋則是16元，泰國蛋則是7、8元。這種補貼進口蛋來抑低市場蛋價的做法，從另一個角度看，根本是在戕害台灣蛋農，使他們失去飼養蛋雞的欲望，必然造成市場的惡性循環。

再看，陳吉仲以中國大陸的雞隻施打「疫苗」，因此不考慮進口其雞蛋。這個理由，或許言之成理。然而，比起這次進口的巴西蛋被驗出氯黴素超標，可能引發再生不良性貧血及致血癌疑慮，何者對民眾健康的危害更嚴重？何況，超思進口8000多萬顆巴西雞蛋，僅抽驗了75批次，如此草率的檢驗，不會造成大量的「漏網之蛋」嗎？這點，農業部可以不在乎，但衛福部和整個蔡政府都不在乎嗎？

如果超思真的是一家長期熱心熱血的公司，民眾不會在乎它如何以小搏大，如何領走2億補助。問題是，這家微小公司的超級大生意，不僅隱藏著不透明的金流人脈，還掩映著蔡政府農業政策的荒腔走板。除了罔顧農民、產業和市場，不顧消費者的健康，更把公帑透過黑箱操作注入到不明人士荷包裡。這種居心叵測的運作，才是最令人不寒而慄的事。

民眾可以不在乎超思的背後有什麼黑手，但你能容忍自己和孩子在不明不白下吃進過期的問題蛋嗎？你可以容忍政府假藉紓解蛋荒之名，把資金送進特定政商人物的口袋嗎？今年，人們有機會吃到半個地球外送來的蛋，卻很難有什麼振奮之情。

雞蛋 巴西 農業部

上一則

郭台銘宣布參選後 賴柯侯3人支持度下滑

下一則

巴西已公告為疫區還進口蛋 藍委：離譜

延伸閱讀

徐巧芯控巴西蛋恐致癌 政府謀財又害命 陳吉仲喊告

徐巧芯控巴西蛋恐致癌 政府謀財又害命 陳吉仲喊告
老牌蛋商另創超思 外界質疑為何另開公司進口蛋

老牌蛋商另創超思 外界質疑為何另開公司進口蛋
老闆僅出資千元卻拿近2億補助 藍疑超思是人頭公司

老闆僅出資千元卻拿近2億補助 藍疑超思是人頭公司
觀察站／綠營鐵票區 賴清德、侯友宜爭搶農民票

觀察站／綠營鐵票區 賴清德、侯友宜爭搶農民票

熱門新聞

林姓女子赴菲律賓長灘島旅遊時，因穿「一條線」比基尼挨罰。本報記者／翻攝

旅遊勝地穿「一條線」爆紅 她提告侵犯隱私…結果出爐

2023-09-01 15:32
前往上海參加雙城論壇的台北市長蔣萬安晚上回到松山機場，並發表講話，希望在簽署多項備忘錄的基楚上，深化和上海合作，就市政建設相互觀摩學習。記者曾吉松／攝影

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

2023-08-31 12:45
今天傳出郭台銘有意找名模林志玲當副手，立即被林否認。圖為鴻海2007年尾牙聯歡會，邀請林志玲擔任特別來賓，林和時任鴻海集團董事長郭台銘(右)跳探戈。（本報系資料照）

重磅快評／郭台銘喝不成整合咖啡 改吃志玲豆腐？

2023-09-03 15:35
無黨籍立委高金素梅。（本報系資料照片）

郭台銘宣布參選2024副手鎖定她？高金素梅回應了

2023-08-27 23:06
最新總統大選民調，賴清德(左起)仍領先柯文哲、侯友宜和郭台銘。(本報資料照片)

賴清德天花板突破了？ 最新民調仍低於35％支持度

2023-08-30 12:26
音樂教父劉家昌。 圖／聯合報系資料照

劉家昌：中華民國被國民黨走到盡頭了、藍軍死不瞑目

2023-08-28 14:23

超人氣

更多 >
彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤
美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風
走線專題╱中國偷渡來美 九死一生

走線專題╱中國偷渡來美 九死一生
女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公
中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬

中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬