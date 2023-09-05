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蛋商超思疑雲 農業部挨批謊愈扯愈多 藍籲公開幕後股東

台灣新聞組／台北5日電
貿易商「超思」進口巴西雞蛋疑雲重重，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室4日要求農業部盡速公布遴選標準及採購合約，檢調也應介入偵辦。(本報資料照片)
貿易商「超思」進口巴西雞蛋疑雲重重，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室4日要求農業部盡速公布遴選標準及採購合約，檢調也應介入偵辦。(本報資料照片)

貿易商「超思」進口巴西雞蛋疑雲重重，國民黨昨天提出三點質疑，並批評農業部的謊愈扯愈多，儼然變成超思發言人，為何不敢公開超思幕後股東名單與採購合約？農業部應說清楚講明白。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室也要求農業部盡速公布遴選標準及採購合約，檢調單位也應主動介入偵辦，讓真相得以大白。

農業部次長陳駿季表示，日前記者會已解釋得很清楚，政府採購有一定程序，第三方若想調閱農業部公開資訊，可依法提出申請，「一直透過喊話，會沒完沒了」。

農業部畜牧司副司長李宜謙說，正在整理採購合約內容，會依程序對外說明；至於為何沒選台農投資進口巴西雞蛋？主要是台農投資今年3月尚未與巴西方談好價格，超思已談妥合理價格且申請進口。

國民黨智庫副執行長凌濤昨舉行記者會指出，農業部在9月2日記者會表示：「超思公司與國內業者吳記蛋品有親屬關係脈絡」，「超思並非新手，原本就在做進口，進口最大量的就是日本雞蛋，之前做水煮蛋。」先說超思有親屬關係脈絡、有日本資源、有巴西管道，隔天新聞稿卻說超思就是超思，沒有說它是誰的母公司或子公司，還說「超思和吳記蛋行雖是親屬關係，並無直接關聯」。

凌濤質疑，資本額僅50萬元（台幣，下同，約1.56萬美元）的超思竟可做6億元蛋品生意，其中有1億元蛋品補助，而負責人秦語喬只出資1000元、占股0.2%，其餘99.8%股分是誰擁有？採購合約怎麼寫？農業部到現在還不敢公開，是不是有不可告人的祕密？

凌濤說，農業部指超思的親屬可自己與日本或巴西做生意，是否認證超思只是白手套？其實還有「台農投資」從巴西及菲律賓進口44萬顆蛋，負責人是台農發的代表人、前農委會國際科簡任科長，為何巴西雞蛋不給公股背景的人買而給了超思？

凌濤表示，農業部稱與超思有親屬關係的老牌蛋商「吳記蛋品」事實上有兩家，分別是岡山吳記蛋行和新北吳記蛋品股份有限公司，根據經濟部國貿局資料，兩家進口實績都呈現微量甚至掛零，何來進出口實績？農業部講吳記蛋品是否也只是找業者當掩護而已？

新北三峽吳記蛋品公司董事長吳若儀昨天說，與秦語喬有親戚關係，但兩家是完全獨立的公司，不管是技術、通路還是客戶，「業務經營完全沒有關係」。

「難道這又是民進黨繼千億海水採礦、小吃店接16.5億元快篩訂單後，又1樁政府當門神、試圖圖利特定廠商大發國難財的弊案？」侯友宜競辦指出，農委會以專案進口方式作為「巧門」，超思以50萬元資本額卻拿下政府1.75億元補貼、進口8814萬顆蛋，疑點重重。侯競辦發言人陳柏翰表示，面對外界諸多質疑，農業部迄今解釋不清不楚，像極了企業門神，也令人懷疑背後是否有官商勾結、圖利特定廠商的弊端。應讓司法釐清真相。

農業部 巴西 雞蛋

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