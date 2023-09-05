巴西已公告為疫區還進口蛋 藍委：離譜

國民黨立院黨團總召曾銘宗（右二）、立委林為洲（左起）、賴士葆、洪孟楷4日舉行記者會，質疑政府讓有問題的巴西蛋進口至台灣。(記者蘇健忠／攝影)

超思公司進口巴西雞蛋 案延燒，國民黨立法院黨團昨天舉行記者會，質疑巴西5月23日便公布為禽流感地區，政府卻遲至6月28日公告，並在6、7月讓超思進口上千萬顆雞蛋至台灣，此舉是欺騙2300萬名國人，也質疑是否在護航高思？

國民黨團昨舉行「離譜！6月公告巴西禽流感疫區還進口！失職！罔顧國人健康、鐵了心護航超思！」記者會。黨團總召曾銘宗指出，5月23日巴西公告為禽流感地區，6月超思進口1697公噸雞蛋；6月28日，農委會宣布巴西為禽流感地區，7月還從巴西進口1700公噸雞蛋。

曾銘宗說，農業部表示巴西符合專案進口資格，符合國外雞蛋來源牧場近期未有禽流感發生情勢且未施打禽流感疫苗 國家，但6月28日不是才公告巴西是禽流感疫區嗎？「陳吉仲膽子真大，欺騙2300萬民眾。」

「民眾從疫區帶1顆蛋入境即可依法處7年以下有期徒刑，小老百姓1顆雞蛋都不能帶，中央卻讓超思進口上千萬顆蛋。」國民黨立委洪孟楷說，巴西今年5月爆發13例禽流感，5月23日宣布進入180天緊急狀態，台灣直到6月28日才公布巴西為禽流感疫區，這1個多月來已有上千萬顆蛋從巴西進口，難道台灣缺蛋缺到要從禽流感地區進口？

洪孟楷表示，憑什麼資本額50萬元的公司可從禽流感疫區進口上千萬顆雞蛋？中間有什麼貓膩？農委會表示進口雞蛋會逐批檢驗嚴格把關，但到底是抽驗還是全面檢驗？請農委會把相關數據拿出來。

農業部動植物防疫檢疫署表示，巴西雖於5月15日確診野鳥的高病原性禽流感案例，但依據世界動物衛生組織及台灣的動物衛生標準，野鳥案例不被認定為發生禽流感案例；防檢署也參考美國、日本及歐盟等對於高病原性禽流感可以採取「區域化」認定規範，執行台灣專案蛋品檢疫措施，規範蛋品可來自高病原性禽流感非疫的「畜牧場」。

由於農業部公告雞蛋專案進口開放的國家中須符合「國外雞蛋來源牧場28天未有禽流感疫情發生」，且未施打禽流感疫苗的國家；巴西蛋品輸台時，巴西檢疫機關需出具檢疫證明書，蛋品抵達邊境時，防檢署會逐批確認蛋品符合專案檢疫措施，衛福部食藥署也逐批檢驗，不合格者均退運、銷毀。