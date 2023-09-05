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6都前瞻治水補助 首都掛零 北市擬自籌百億改善

台灣新聞組／台北5日電
總統府附近排水溝是清朝遺留「台北城牆石塊」製成的古城牆溝，排水效果不如現代溝渠，導致周邊每逢大雨必淹。(圖：北市議員洪婉臻辦公室提供)
總統府附近排水溝是清朝遺留「台北城牆石塊」製成的古城牆溝，排水效果不如現代溝渠，導致周邊每逢大雨必淹。(圖：北市議員洪婉臻辦公室提供)

蔡政府前瞻治水預算2500億元(台幣，下同，約78億2992萬美元)，首都獲得「零元補助」，但台北市近年時雨量動輒上百毫米，每逢大雨，總統府、北一女等博愛特區周遭常汪洋一片；北市府正研議「2030防洪計畫」，擬提升雨水下水道排水標準，從現有78.8毫米提高到88.8毫米，預算高達上百億元，全由北市自籌支出。

市府官員透露，當初中央訂定前瞻計畫，就以「北市財政狀況最好」為由未給予任何補助，僅有一般性補助。內政部營建署官員表示，依「中央對直轄市及縣市政府補助辦法」，北市財力級次屬於第一級，僅捷運系統及鐵路立體化中央才會補助，其他建設均無。至於前瞻基礎建設涉及雨水下水道部分，則優先協助財力級次二至五級縣市建置，以縮短城鄉發展差距。

台北市長蔣萬安先前視察抽水站整備，水利處長陳郭正報告提到，提高10毫米排水標準經費100多億元，一度讓蔣萬安露出「超驚訝」表情。北市府工務局長黃一平說，台北市承受時雨量已是全台能力最強，但提高10毫米排水標準是非常龐大且長期的工程，預估至少超過10年，這是必須長期推動的公共工程。

北市副市長李四川說，面對極端氣候嚴峻挑戰，工程沒辦法一直追趕，「不論花多少錢，根本追不上」，民眾觀念也要改變，包括所有的設計值、施工都有上限，但北市只要道路出現一點積水，媒體就會大幅報導，市府壓力當然大，但若積水只在道路，沒有淹到住家，政府應思考是否要花鉅資去追排水建設，「目前日本排水容量也僅做到50多毫米」。

許多北市議員質疑，北市近來天坑與極端氣候沒關係，而是公共工程問題。李四川說，過去時雨量不大時，地下涵管流量衝擊沒這麼大，現在時雨量動輒上百毫米，就會增加接頭脫落風險，以上次南港天坑為例，就是因為涵管接頭脫落導致路基掏空，未來新作涵管都會要求加固接頭。

李四川也說，北市府也長年規畫在公園下方做滯洪池，至於山上的水土保持也會加強管理，因過去山上的水可能3天才會流到平地，現在急降雨，3個小時就沖下來。

相較於北市前瞻治水經費掛零，10多年來，高雄積極向中央爭取治水預算，包括前瞻經費在內，至少爭取到100多億，高雄市水利局長蔡長展表示，每年獲補助10億到20億不等，投入滯洪池及抽水站建置，並改善區域排水。

高市府發言人周璟瑜表示，不清楚柯市府當初未積極申請前瞻預算的緣由，但高雄是六都面積最大，政府過去長期重北輕南，基礎建設比台北落後許多，1982年大台北地區治水經費就已投入1600億元。

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