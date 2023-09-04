我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

韓星買頭等艙「被降經濟艙」達美航空拒退差價 挨轟後致歉

桌球好手林昀儒當選台10大傑出青年 賴清德：讓國際看見台灣

記者丘采薇／台北即時報導
林昀儒工。(新華社)
林昀儒工。(新華社)

副總統賴清德在台北時間4日出席由國際青商總會十大傑出青年公布記者會，以評審委員會主委身分，公布當選人名單。今年當選人包括東京奧運獲得混雙銅牌桌球好手林昀儒，莎士比亞烘培坊創辦人王鵬傑等，由於林昀儒在南韓參加亞錦賽，由媽媽陳貴玲代領。

十大傑出青年當選人包括，體育技藝類代表林昀儒及基層勞教類代表王鵬傑外，還有科學及技術研究發展類，國立陽明交通大學材料與工程學系所教授吳欣潔。企業、創業及經濟發展類，敏鈞精密股份有限公司總經理洪一鈞。醫學研究類，國立陽明交通大學生醫工程研究所教授陳冠宇。社會服務類，維而洽整合行銷工作室負責人陳景維。文化及藝術類，仁山仁海藝想堂負責人張逸軍。公共行政類，台灣桃園地方檢察署主任檢察官呂象吾。農漁環保類，瓜瓜園總經理邱裕翔。兒童、性別及人權關懷類，輔大醫院家庭醫學科主治醫師許書華。華裔青年特別獎，UMION電子產品貿易公司企業銷售總監蔡鎮光。

賴清德說，他代表評審委員會恭喜得獎人，大家走過的路，克服種種困難，足為社會青年典範。國際青商是1953年成立，幾十年來秉持服務人群、訓練自我的精神，發揮青年力量。結合社會資源，走入社區，改變社區。國際青商在國際鏈結有非常好的結果，除了讓年輕人開拓視野，也讓國際社會看見台灣。

賴清德說，十大傑青表揚是在1963年開始，秉持著青年雙手，人類的希望，鼓勵青年勇敢堅強，用雙手為國家社會，也為人類帶來希望。這61年來，選拔出來的十大傑出青年，表現都非常傑出，對社會貢獻非常大，他特別利用這個機會表示敬意。

賴清德（左二）上午出席第61屆十大傑出青年當選公布記者會並公布當選人，由於當選人...
賴清德（左二）上午出席第61屆十大傑出青年當選公布記者會並公布當選人，由於當選人桌球國手林昀儒不克前來，由母親陳貴玲（右二）代為接受獎項。(記者曾原信／攝影)

賴清德 醫學 東京奧運

上一則

侯友宜允提高軍人薪資 柯文哲籲國防資源均衡分配

下一則

大陸小三懷孕 弟弟代娶回台 孩子出生提親子鑑定正名

延伸閱讀

民調48％不支持郭台銘參選 朱立倫：小我小一點、大我大一點

民調48％不支持郭台銘參選 朱立倫：小我小一點、大我大一點
非綠整合諜對諜 郭台銘時間不多了

非綠整合諜對諜 郭台銘時間不多了
副手蕭美琴？賴清德誇「非常優秀」但還沒決定

副手蕭美琴？賴清德誇「非常優秀」但還沒決定
副手找蕭美琴有譜？賴清德連說2次「非常優秀」

副手找蕭美琴有譜？賴清德連說2次「非常優秀」

熱門新聞

前往上海參加雙城論壇的台北市長蔣萬安晚上回到松山機場，並發表講話，希望在簽署多項備忘錄的基楚上，深化和上海合作，就市政建設相互觀摩學習。記者曾吉松／攝影

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

2023-08-31 12:45
林姓女子赴菲律賓長灘島旅遊時，因穿「一條線」比基尼挨罰。本報記者／翻攝

旅遊勝地穿「一條線」爆紅 她提告侵犯隱私…結果出爐

2023-09-01 15:32
鴻海創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選。（記者曾原信／攝影）

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

2023-08-27 22:45
無黨籍立委高金素梅。（本報系資料照片）

郭台銘宣布參選2024副手鎖定她？高金素梅回應了

2023-08-27 23:06
台中市一名女子遭楊姓男子性侵後，裸體逃到洗衣店求助，二審判楊8年徒刑。示意圖／ingimage

裸女跑到洗衣店求助…竟是被男客性暴力與強拍裸照

2023-08-27 16:32
女警見男子怪異舉動十分不解。圖／擷取自「社會事新聞影音」

長髮仙氣女警處理交通糾紛 現場男子禁不住大跳求偶舞

2023-08-27 17:12

超人氣

更多 >
心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起

心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起
因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了

因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了
內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地
從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠

從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠
中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美