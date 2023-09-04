桌球好手林昀儒當選台10大傑出青年 賴清德：讓國際看見台灣

林昀儒工。(新華社)

副總統賴清德 在台北時間4日出席由國際青商總會十大傑出青年公布記者會，以評審委員會主委身分，公布當選人名單。今年當選人包括東京奧運 獲得混雙銅牌桌球好手林昀儒，莎士比亞烘培坊創辦人王鵬傑等，由於林昀儒在南韓參加亞錦賽，由媽媽陳貴玲代領。

十大傑出青年當選人包括，體育技藝類代表林昀儒及基層勞教類代表王鵬傑外，還有科學及技術研究發展類，國立陽明交通大學材料與工程學系所教授吳欣潔。企業、創業及經濟發展類，敏鈞精密股份有限公司總經理洪一鈞。醫學 研究類，國立陽明交通大學生醫工程研究所教授陳冠宇。社會服務類，維而洽整合行銷工作室負責人陳景維。文化及藝術類，仁山仁海藝想堂負責人張逸軍。公共行政類，台灣桃園地方檢察署主任檢察官呂象吾。農漁環保類，瓜瓜園總經理邱裕翔。兒童、性別及人權關懷類，輔大醫院家庭醫學科主治醫師許書華。華裔青年特別獎，UMION電子產品貿易公司企業銷售總監蔡鎮光。

賴清德說，他代表評審委員會恭喜得獎人，大家走過的路，克服種種困難，足為社會青年典範。國際青商是1953年成立，幾十年來秉持服務人群、訓練自我的精神，發揮青年力量。結合社會資源，走入社區，改變社區。國際青商在國際鏈結有非常好的結果，除了讓年輕人開拓視野，也讓國際社會看見台灣。