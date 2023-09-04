我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

韓星買頭等艙「被降經濟艙」達美航空拒退差價 挨轟後致歉

大陸小三懷孕 弟弟代娶回台 孩子出生提親子鑑定正名

記者邱瑞杰／基隆4日電
林姓男子和中國大陸女子發生婚外情，女方懷孕後，由弟弟到中國大陸與她結婚迎娶來台。孩子出生後提出親子（血緣）鑑定報告書，聲請法院裁定親子關係獲准。記者邱瑞杰／攝影
林姓男子和中國大陸女子發生婚外情，女方懷孕後，由弟弟到中國大陸與她結婚迎娶來台。孩子出生後提出親子（血緣）鑑定報告書，聲請法院裁定親子關係獲准。記者邱瑞杰／攝影

已婚的林姓男子和中國大陸1名女子發生婚外情，女方懷孕後，由林的弟弟到中國大陸與她結婚，迎娶來台。女子的兒子出生後，登記的父親是林男的弟弟。林童提出親子（血緣）鑑定報告書，向基隆地方法院聲請裁定親子關係，法官認定有理由，讓法律上原是「伯父」的林男，正名為生父。

判決指出，本案由林姓男童聲請裁定親子關係，生母為法定代理人。林童指他為生母與林男所生，但生母受孕時，林男另有婚姻關係，所以由林男的弟弟到中國大陸與生母結婚。林童出生後，推定是林男弟弟的兒子，事實是兩人並無親子關係。

林童聲請確認與林男的弟弟親子關係不存在，以及確認與林男親子關係存在。法院開庭調解時，林姓兄弟都到場，當場表示認可聲請內容為事實，同意聲請法院裁定。

法院查出，林男出生醫學證明登記林男的弟弟是他的父親，但林童聲請主張生父是林男，不是林男的弟弟。林童提出三軍總醫院附設民眾診療服務處臨床病理科親子鑑定報告書、國立台灣大學醫學院附設醫院診斷證明書、基因醫學部血緣鑑定報告書為證據。

林童提出的親子鑑定報告書鑑定結論內容，提及依據36組體染色體以及16個Y染色體STR DNA位點分析結果，實務上證明林男的弟弟不是林童的親生父親，林童與林男的親子機率則為99.999999％，法院因此認定林童聲請主張為真實，林姓兄弟也同意。

法院指出，林童與林男的弟弟既無真實血緣關係，也無法律上收養關係，且林童與林男間確有親子血緣關係，認定林童聲請與林男的弟弟親子關係不存在、與林男親子關係存在均有理由，應予准許。

親子 醫學 DNA

上一則

桌球好手林昀儒當選台10大傑出青年 賴清德：讓國際看見台灣

下一則

TVBS民調：郭台銘宣布參選後 賴柯侯3人支持度下滑

延伸閱讀

兩岸共打 台釋善意盼合作打詐

兩岸共打 台釋善意盼合作打詐
懷孕卻與家人疏離 Selina爆哭：明明住同棟樓 卻沒聯絡

懷孕卻與家人疏離 Selina爆哭：明明住同棟樓 卻沒聯絡
兩岸共打／缺乏「九二共識」 共打僵局能解？

兩岸共打／缺乏「九二共識」 共打僵局能解？
懷孕後家人反應竟是這樣 Selina痛哭「再也壓抑不住」

懷孕後家人反應竟是這樣 Selina痛哭「再也壓抑不住」

熱門新聞

前往上海參加雙城論壇的台北市長蔣萬安晚上回到松山機場，並發表講話，希望在簽署多項備忘錄的基楚上，深化和上海合作，就市政建設相互觀摩學習。記者曾吉松／攝影

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

2023-08-31 12:45
林姓女子赴菲律賓長灘島旅遊時，因穿「一條線」比基尼挨罰。本報記者／翻攝

旅遊勝地穿「一條線」爆紅 她提告侵犯隱私…結果出爐

2023-09-01 15:32
鴻海創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選。（記者曾原信／攝影）

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

2023-08-27 22:45
無黨籍立委高金素梅。（本報系資料照片）

郭台銘宣布參選2024副手鎖定她？高金素梅回應了

2023-08-27 23:06
台中市一名女子遭楊姓男子性侵後，裸體逃到洗衣店求助，二審判楊8年徒刑。示意圖／ingimage

裸女跑到洗衣店求助…竟是被男客性暴力與強拍裸照

2023-08-27 16:32
女警見男子怪異舉動十分不解。圖／擷取自「社會事新聞影音」

長髮仙氣女警處理交通糾紛 現場男子禁不住大跳求偶舞

2023-08-27 17:12

超人氣

更多 >
從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠

從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠
內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地
中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美
陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」

陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」
華為捅破天手機晶片會是7奈米及5G的雙突破？

華為捅破天手機晶片會是7奈米及5G的雙突破？