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海葵重創台東44傷 掀翻17噸貨車、4.6萬戶停電

台新聞組╱綜合4日電
台東貨車被吹翻 海葵颱風挾帶強風豪雨，台東市區一輛17噸重的冷凍貨車被掀翻。（中央社）
台東貨車被吹翻 海葵颱風挾帶強風豪雨，台東市區一輛17噸重的冷凍貨車被掀翻。（中央社）

海葵颱風昨侵襲台灣，昨天下午從台東縣成功登陸後，經四個多小時橫穿中央山脈，卻已釀44人受傷。尤其綠島一民宿二樓木造加蓋屋頂被強風吹走，台東市區17公噸冷凍貨車遭強風吹翻，全縣多達4萬6000餘戶停電，各縣市對山區土石流警戒區預防性撤離。

海葵颱風夾帶16級強陣風重創台東，台九線賓朗路段因路樹傾倒、拉扯電線，整排電線桿斷裂傾倒，附近用戶停電，交通也受阻，市區街道滿目瘡痍。東海岸鄉鎮風浪強勁，省道台11線長濱鄉竹湖路段出現20公尺護欄沖刷流失，公路總局台東工務段表示，台11線公路坍塌處位於路肩，不妨礙車輛通行，已派人圍起護欄並以鋼軌鞏固路基。

綠島、蘭嶼離島首當其衝，綠島測得16級瞬間強陣風，許多路樹被連根拔起或攔腰折斷，屋外物品也被吹得東倒西歪，島上一間二樓加蓋的民宿屋頂被強風吹走，連鎖便利超商架多數食材、飲品早被掃空，業者坦言，需等船班恢復才有貨補。

海葵颱風中心昨天下午從台東登陸，暴風圈籠罩整個綠島，瞬間最大陣風達十六級，一間民...
海葵颱風中心昨天下午從台東登陸，暴風圈籠罩整個綠島，瞬間最大陣風達十六級，一間民宿二樓木造加蓋屋頂被強風吹走。圖／讀者提供

台鐵昨雖公告花東及南迴線全面停駛，但有旅客未接獲資訊，到台東火車站撲了空，只能無奈改換票或退票。

台東縱谷池上及關山地區也出現13級強風，知名景點金城武樹因加固，頂過強風未倒下，僅輕微斷枝。

台電指出，強風豪雨造成台東縣4萬6796戶停電，台電緊急派員搶修，但是，強大風雨造成輸配電線路受損嚴重，至晚間6時仍有2萬1565戶尚未復電；屏東昨天至晚間仍有5800多戶尚未恢復供電，仍持續搶修。

海葵颱風昨天下午3時40分登陸台東縣東河鄉，打破2019年白鹿颱風以來，1471天無颱風登陸紀錄。海葵昨晚八時自高雄梓官區出海，今天東南部風雨持續，預估本島傍晚脫離暴風圈。

今天停班停課的縣市包含台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣和連江縣；新竹縣尖石鄉玉峰村及秀巒村也停班停課。

高雄小港大坪頂聖和宮昨傍晚舉行中元普度，突遭遇海葵颱風狂風暴雨襲擊，工作人員奮勇...
高雄小港大坪頂聖和宮昨傍晚舉行中元普度，突遭遇海葵颱風狂風暴雨襲擊，工作人員奮勇拉住帳棚。記者劉學聖／攝影

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