貧窮世襲、工作窮忙、高齡貧窮 台灣陷「體感貧窮」

教育與工作無法幫助脫貧，台灣陷入「一代窮代代窮」的困境。（記者曾原信／攝影）

衛福部統計，台灣低收入 戶人數連續十年下降，2022年僅占總人口1.25%。數據上看起來，台灣貧窮人口逐年減少，但專家直言，台灣正陷入「體感貧窮」，經濟成長果實只有科技業有感，低薪和高物價造成更多近貧黑數，兒少貧窮、工作窮忙、高齡貧窮更是台灣迫切待解的三大困境，「國家富了，民眾仍苦哈哈」。

疫情 加劇貧窮世襲

本報系採訪團隊走訪各縣市，看見貧窮成因一環扣一環，並非「不夠努力」可說清楚。「貧窮世襲」是兒少難題，家扶基金會統計，2022年近12%的扶助家庭，上一代也是低收入等貧戶背景，較2017年增加2.7%。代代複製貧窮。

呂阿嬤的兒子很早就離婚，長年在北部工作，去年兒子罹患鼻咽癌第三期，無法繼續工作，雖具備中低收入戶資格，但每月微薄補助僅能負擔醫藥費，「我跟我兒子說，你錢不要給我，把自己顧好就好」，平日全靠呂阿嬤獨自照顧兩個孫子，靠補助和綁蚵串度日。第一線社工時不時會看到「案母」變成「案祖母」，祖孫三代都是受扶助對象，走不出貧困深淵。

嘉義家扶中心社工督導盧芯寬說，第二代、甚至第三代再次掉入貧窮，很大因素是教育 。經濟弱勢家庭每日忙於生計，有時連健康都搞垮，難有多餘心力顧及孩子課業和未來。孩子沒有專業技能，長大只能繼續從事工地打零工、洗碗等低收入工作，早婚機率也較高，自身還未脫貧就需養育下一代，形成惡性循環。

貧困家庭兒少還得面對債務問題。據衛福部2018年低收入與中低收入戶生活調查報告，42%家庭有負債，平均每戶債務102萬元(台幣，下同)，可說債留子孫。

家扶基金會社工處處長陳乘斌說，台灣存在嚴重的機會不均，兒少家庭和教育資源落差持續拉大，孩子從小生理到學習都掉隊。疫情後更加劇不平等，脆弱家庭無存款、從事的勞力密集工作疫情間最受衝擊，也無能力協助孩子線上學習、購買教育商品。

工作也不再是脫貧解方，台灣許多年輕、中壯年族群正面臨窮忙困局。勞動部統計，2022年大學畢業生第一份工作均薪僅3萬1000元，24.9%的大學畢業生首月薪水為基本工資。房租、物價卻持續飆漲，今年1至7月消費者物價指數（CPI）平均較去年同期漲2.26%。

台灣無貧困推進協會研究專員謝宏偉指出，蔡政府連續六度調整基本薪資，但是，台灣人的法定時薪或是最低薪資依然比不上日韓兩國，人均GDP成長和一般民眾所得不成正比，加上通膨趨勢、支出節節攀升，是台灣人陷入「體感貧窮」主因。

高齡貧窮人數增加

工作窮忙若未在青壯年時解決，低薪、無殼、無存款等多重困境交織，老年時恐陷入「高齡貧窮」。衛福部統計顯示，低收入戶人數雖然逐年下降，但其中高齡者占比與人數卻持續攀升，占全體低收入戶人數比率從2011年的8%增加到2022年的15.8%，衍生照顧悲歌、高齡犯罪等問題。

東海大學社工系教授呂朝賢表示，過去長輩依賴家庭支持，但少子化下家庭能提供的支援將愈來愈薄弱，「老年貧窮會更嚴峻，再也沒有養兒防老這件事」，健全年金保障、改善工作貧窮將是防範關鍵。