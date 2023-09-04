我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

韓星買頭等艙「被降經濟艙」達美航空拒退差價 挨轟後致歉

長期失業趨年輕、高學歷化 「低度就業」令人憂

記者陳素玲／台北4日電
學者專家說，台灣青年失業問題屬於中間偏後，但長期失業者年輕化更是隱憂。圖為示意圖。（本報資料照片）
學者專家說，台灣青年失業問題屬於中間偏後，但長期失業者年輕化更是隱憂。圖為示意圖。（本報資料照片）

中國大陸年輕人面臨高失業率困境，相形之下，台灣看似不成問題，但學者專家表示，台灣15至24歲年輕人失業率約12%，屬於中段偏後段班，尤其要關注一年以上找不到工作的「長期失業者」，其中有近半數是30歲以下年輕人，長期失業者有年輕化、高學歷化及初次尋職化趨勢。

另一個年輕人較讓人擔心的是表面有工作，但從事直播、外送等薪資及發展性不高的「低度就業」現象。

主計總處最近公布7月失業率為3.56%，其中20至24歲失業率12.44%，25至29歲失業率5.82%。文化大學勞動暨人力資源系副教授李健鴻表示，台灣15至24歲失業率絕對指標維持12%，與經濟合作暨發展組織（OECD）各國相比算是中段班，但若以青年失業率與成人失業率倍數相對指標來看，倍數比值都是整體的三倍，在OECD是後段班，綜合上述兩者，台灣青年失業問題是中間偏後。

「年輕失業率不高，但長期失業者年輕化，才是隱憂。」李健鴻說，雖然長期失業人數是歷史相對低點，但若長期失業者結構近半數是30歲以下年輕人，對人力運用是危機。

李健鴻觀察，長期失業者走勢有三大趨勢：初次尋職化、高學歷化、青年化，是低失業率背後政府應該正視的現象。至於長期失業青年有三大類族群，第一類是大學新鮮人，也就是初次尋職青年；第二類是曾經有工作，但對工作不滿意而離職，此後陷入長期失業；第三類是長期從事非典工作者。

「年輕人往非典工作，不只派遣，例如直播、接案子、外送等，表面有工作，但薪資與發展性很差，這類低度就業是年輕人就業新危機」，Career就業情報顧問臧聲遠說，台灣勞動力會開始明顯短缺，年輕人找到工作不是問題，重點是工作的發展性及品質才是問題。

台大國發所兼任副教授辛炳隆認為，未來大缺工時代，年輕人要找到工作不成問題，但低薪會讓年輕人寧可選擇外送或同時身兼多份打工，就業品質不見得好，更重要的是，外送等工作型態不利年輕人累積就業深度，對未來長久職涯發展延續也會形成工作斷點，恐怕才是要關注的青年失業問題。

就業

上一則

海葵重創台東44傷 掀翻17噸貨車、4.6萬戶停電

下一則

被迫長大 放學先顧中風阿嬤 弱勢難脫貧

延伸閱讀

薪水凍漲、日圓貶值…日本年輕人出國才發現 國外薪水比國內高一倍

薪水凍漲、日圓貶值…日本年輕人出國才發現 國外薪水比國內高一倍
職場年齡歧視 50歲以上失業時間是年輕人3倍

職場年齡歧視 50歲以上失業時間是年輕人3倍
8月失業率 創一年半新高

8月失業率 創一年半新高
美國8月新增就業18.7萬人 失業率升至3.8%

美國8月新增就業18.7萬人 失業率升至3.8%

熱門新聞

前往上海參加雙城論壇的台北市長蔣萬安晚上回到松山機場，並發表講話，希望在簽署多項備忘錄的基楚上，深化和上海合作，就市政建設相互觀摩學習。記者曾吉松／攝影

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

2023-08-31 12:45
林姓女子赴菲律賓長灘島旅遊時，因穿「一條線」比基尼挨罰。本報記者／翻攝

旅遊勝地穿「一條線」爆紅 她提告侵犯隱私…結果出爐

2023-09-01 15:32
鴻海創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選。（記者曾原信／攝影）

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

2023-08-27 22:45
無黨籍立委高金素梅。（本報系資料照片）

郭台銘宣布參選2024副手鎖定她？高金素梅回應了

2023-08-27 23:06
台中市一名女子遭楊姓男子性侵後，裸體逃到洗衣店求助，二審判楊8年徒刑。示意圖／ingimage

裸女跑到洗衣店求助…竟是被男客性暴力與強拍裸照

2023-08-27 16:32
女警見男子怪異舉動十分不解。圖／擷取自「社會事新聞影音」

長髮仙氣女警處理交通糾紛 現場男子禁不住大跳求偶舞

2023-08-27 17:12

超人氣

更多 >
心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起

心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起
因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了

因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了
內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地
從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠

從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠
中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美