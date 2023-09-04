長期失業趨年輕、高學歷化 「低度就業」令人憂

學者專家說，台灣青年失業問題屬於中間偏後，但長期失業者年輕化更是隱憂。圖為示意圖。（本報資料照片）

中國大陸年輕人面臨高失業率困境，相形之下，台灣看似不成問題，但學者專家表示，台灣15至24歲年輕人失業率約12%，屬於中段偏後段班，尤其要關注一年以上找不到工作的「長期失業者」，其中有近半數是30歲以下年輕人，長期失業者有年輕化、高學歷化及初次尋職化趨勢。

另一個年輕人較讓人擔心的是表面有工作，但從事直播、外送等薪資及發展性不高的「低度就業 」現象。

主計總處最近公布7月失業率為3.56%，其中20至24歲失業率12.44%，25至29歲失業率5.82%。文化大學勞動暨人力資源系副教授李健鴻表示，台灣15至24歲失業率絕對指標維持12%，與經濟合作暨發展組織（OECD）各國相比算是中段班，但若以青年失業率與成人失業率倍數相對指標來看，倍數比值都是整體的三倍，在OECD是後段班，綜合上述兩者，台灣青年失業問題是中間偏後。

「年輕失業率不高，但長期失業者年輕化，才是隱憂。」李健鴻說，雖然長期失業人數是歷史相對低點，但若長期失業者結構近半數是30歲以下年輕人，對人力運用是危機。

李健鴻觀察，長期失業者走勢有三大趨勢：初次尋職化、高學歷化、青年化，是低失業率背後政府應該正視的現象。至於長期失業青年有三大類族群，第一類是大學新鮮人，也就是初次尋職青年；第二類是曾經有工作，但對工作不滿意而離職，此後陷入長期失業；第三類是長期從事非典工作者。

「年輕人往非典工作，不只派遣，例如直播、接案子、外送等，表面有工作，但薪資與發展性很差，這類低度就業是年輕人就業新危機」，Career就業情報顧問臧聲遠說，台灣勞動力會開始明顯短缺，年輕人找到工作不是問題，重點是工作的發展性及品質才是問題。

台大國發所兼任副教授辛炳隆認為，未來大缺工時代，年輕人要找到工作不成問題，但低薪會讓年輕人寧可選擇外送或同時身兼多份打工，就業品質不見得好，更重要的是，外送等工作型態不利年輕人累積就業深度，對未來長久職涯發展延續也會形成工作斷點，恐怕才是要關注的青年失業問題。