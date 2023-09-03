空運澳洲蛋每顆最高補貼32元 專家直呼離譜

為解決台灣蛋荒，農委會（現為農業部 ）自3月啟動專案進口雞蛋 ，由政府吸收進口蛋到岸價格與國產蛋產價的價差、關稅、營業稅等成本。農業部首度公布資料，今年3月至7月止，進口雞蛋來源國包括美、澳、巴西 等七國，合計已進口逾1.4億顆雞蛋，其中又以空運專案來台的澳洲蛋補貼最高，每顆蛋最高補貼到32.081元（新台幣，下同，約1美元），甚至比到岸價還高。

中華經濟與金融協會副秘書長曾志超直言，一顆雞蛋的空運價差高達32元，真的太離譜，緊急性與必要性在哪裡？政府帶頭破壞機制與價格，沒有一個國家，會這樣毀壞自己的雞蛋產業。

根據農業部公布的資料，今年3月至7月底止，合計進口逾1.4億顆雞蛋，補貼吸收價差金額約5.7億元。其中，政府吸收價差最少的是海運美國蛋，合計進口233萬顆，每顆僅補貼0.176至1.556元不等；其次是海運菲國蛋，進口144萬顆，每顆補貼1.736至2.681元不等，至於超思進口的巴西蛋，約進口8814萬顆，每顆補貼3.116至4.706元不等。

農業部政次陳駿季表示，3、4月缺蛋情況嚴重國產雞蛋生產量與需求量有一段落差，造成蛋農惜售，蛋價攀高，每台斤賣到95元、100元，為了讓消費者買得到、吃得到，必須專案進口。

農業部表示，3到7月進口雞蛋量，農業部吸收的價差約5.7億元，使消費者每顆雞蛋減少2.2元的支出，國內雞蛋黑市價格也因此得以消弭，創造整體政策效益達到60億元。

但是，一位畜牧業者說，國產雞蛋當時每顆4至5元，26元已可以買到美國生產疫苗用的SPF雞蛋，政府補貼進口雞蛋價差救市場沒問題，但防禦機制是什麼？未來3年內，是否會發生同樣事情？發生時該怎麼辦？農業部應該去思考。曾志超表示，台灣當時不是沒有蛋，是因政府壓抑蛋價，蛋農當然拒絕把雞蛋賣入原本合作的通路，最後產生黑市價格。