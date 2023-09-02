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進帳逾6000億 勞動基金創新高

記者葉冠妤、江睿智／台北1日電

勞動基金運用局公布7月績效，受惠股債齊揚，成功挹注勞動基金收益。截至今年7月底，勞動基金規模為5兆9547億元（新台幣，下同，約1867億美元），收益數為6254.2億元，創歷年同期新高，收益率11.36%。其中，新制勞退基金規模為3兆8597億元，收益數4136.1億元，收益率為11.24%。

由於新制勞退基金大賺，勞工明年3月也分紅有望。若以目前1251萬個有效帳戶計算，平均每個勞工有望分紅逾3.3萬元。但勞保局也提醒，勞退新制實際收益分配仍須視勞工個人帳戶累計金額、年資等因素分配。

統計數據也顯示，舊制勞退基金規模1兆55億，收益數1124.5億元，收益率達13.12%；勞保基金規模8783億元，收益數953.7億元，收益率12.61%。

就保基金規模則有1608億元，收益率1.87%；勞職保基金規模357億元，收益率0.84%。

國民年金保險基金規模5154億元，收益數為546億元，收益率12.34%；農民退休基金規模為115億元，收益率10.37%。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，指出，未來整體經濟環境趨向保守，預估8月基金收益會縮水。

勞工 退休 保險

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