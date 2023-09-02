中颱還沒登陸 雲林萡子寮港海水倒灌淹及膝

擋水入侵 雲林萡子寮漁港連續兩天淹水，海水倒灌，港口被迫封閉，地方採應急措施，用擋水板阻隔以免海水入侵村內。（記者蔡維斌／攝影）

中颱海葵來勢洶洶，中央氣象局發布海上颱風警報，預計2日清晨至上午發布陸上颱風警報，海葵3日從花蓮、台東登陸機會最高，屆時全台幾乎都涵蓋在警戒區，風雨將達到最大量。海葵將是繼2019年白鹿颱風、相隔4年後首個登陸的颱風，適逢大潮須防淹水。

中颱海葵尚未登陸，雲林沿海受藍月大潮加上颱風大浪，近日接連發生嚴重海水倒灌，最大的萡子寮港一片汪洋，淹水及膝，港口被迫封閉。行政院長陳建仁前往現場勘災，地方陳情指，漁港淹水已嚴重威脅下崙3個村的安危，應急工程不能再拖，縣府也盼中央補能加高及延伸堤防，陳建仁允諾相關部會與縣府合作，研議解決之道。

縣府水利處長許宏博簡報指出，因地盤下陷嚴重，多年來幾次加高防波堤及年年抽沙清淤，仍難敵天象變化，港域高程約1.9公尺，但這兩天高達2.56公尺，加上風浪助長爆發嚴重海水倒灌，目前除應急擋水措施，要增高延伸防波堤，及清理港域30萬立方米淤沙，確保港口不受漂沙封堵，才能因應極端氣候的海象變化，整建經費預估10億元。

同為養殖業者的口湖鄉代王紫陽說，在這生活60幾年從沒見過淹水淹得如此嚴重，鄰近300多公頃養殖區朝不保夕，政府不能坐視不管。李姓養殖業也說，這次海水倒灌造成部分魚苗流失。

議員黃文祥也指說，萡子寮港已無法因應現有海象變化，尤其漂沙帶來的淤塞及海水倒灌，連以前航行澎湖的輪船也因淤沙停駛。口湖代表會主席王溪邊指，更扯的是退潮水位變低時，漁船竟要用推的進港，實在可笑，治港刻不容緩。