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日本「路亞」玩家 遠赴台灣釣場釣大魚

記者王勇超／高雄2日電
高雄市永安百甲休閒魚場常有日本客光臨，場內的地形介紹圖加上日文標示。(記者王勇超／攝影)
高雄市永安百甲休閒魚場常有日本客光臨，場內的地形介紹圖加上日文標示。(記者王勇超／攝影)

高雄永安區的「永安百甲休閒漁場」是台灣少數可使用路亞（假餌）垂釣大型金目鱸、龍膽石斑的釣魚池，場內有許多逾30台斤甚至50台斤以上大魚，近年來廉價航空的機票便宜，不少日本路亞玩家，專程安排台灣旅遊行程來「百甲」，就是為體驗這種被暱稱為「MONSTER」、怪獸等級巨魚的猛暴拉力。

30歲陳青新是日本派駐在台灣工作員工，喜歡釣魚又精通日文、中文，常帶日本朋友到百甲釣魚。陳青新說，日本來高雄一趟5天釣魚之旅花費約3萬元台幣（約940美元），能品嘗小籠包、珍珠奶茶，順道遊覽蓮池潭龍虎塔、佛光山，很多日客說：「值得！」

陳青新說，來高雄百甲的日本釣客，有釣魚愛好者，也有釣具廠測試員，日本沒有養殖的金目鱸、龍膽石斑可釣，對於日本的路亞客來說，這兩種魚是「稀有郵票」，讓人特別想蒐集。

百甲休閒魚場王姓老闆娘說，丈夫家族從阿公那一代，50多年前就在永安飼養虱目魚，後來也養龍膽石斑、鱸魚，家中的魚塭面積10餘甲，都是純淨海水養殖，7年前開放其中4個養殖池作為休閒魚場，現場有廚房，可代客料理，品嘗現釣鮮魚好滋味。

高市觀光局說，2023年1月至5月，日本觀光客來高雄住宿人數，較去年同期增加1萬3007人，成長186%。這批疫後來高雄旅遊的日本遊客，多以戶外活動為主，除休閒垂釣，結合露營與單車的旅遊型態也很受青睞。

日本 釣魚 觀光

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