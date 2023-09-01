放颱風假？海葵南修「周日午後中心最近」 新北威脅增大

新北市府今早開防颱整備會議，副市長劉和然表示，預計周六晚間到周日白天開始影響台灣，新北市在警備範圍內。記者張曼蘋／攝影

颱風海葵來勢洶洶，不排除直撲北台灣，預計最快中央氣象局今下午將發布海上颱風警報。新北市府今早開防颱整備會議，副市長劉和然表示，預計周六晚間到周日白天開始影響台灣，新北市在警備範圍內。天氣風險公司也分析，由於路徑周日清晨有機會登陸宜蘭，周日午後至夜間颱風中心最接近，對新北市威脅增大。

目前海葵颱風位於新北市東南東方920公里海面，以時速19公里西北西方向移動，7級暴風半徑120公里。新北市氣象團隊分析評估，因應颱風路徑南修，發布陸上警報機率大幅提高，預估2日、3日會為北海岸、沿海及山區帶來豪兩及11級以上強陣風，提醒新北市民不可輕忽。

天氣風險公司也分析，周六至周日通過北部，新北市風兩顯著，預計北海岸、東南側山區有局部豪雨機會，市區雨量可達大雨，周日晚間趨緩，「周日午後至夜間颱風中心最接近」，沿海有9至11級陣風，市區平地也有8至10級。

劉和然表示，海葵颱風預計今下午海警發布，這次登陸路徑往南修，新北市在警備範圍內，山區會是新北市比較辛苦的地方，這次路徑跟前幾次颱風不同，雨量累積會很大，各公所要多注意，上次颱風對烏來等山區影響大，這次收容場所的準備都要提前規畫，相關局處針對橫移門、鷹架等因應措施也要注意。