米其林44家摘星 三星再添2家 台南仍掛零

今年米其林三星餐廳入選有三家。（記者吳致碩／攝影）

《臺灣米其林指南2023》星級餐廳名單昨日正式公布，全台44家餐廳摘星，包括三家三星 餐廳、六家二星餐廳、35家一星餐廳；另有六家餐廳獲綠星肯定，來自台北的台菜餐廳「好嶼」及高雄法料餐廳「Thomas Chien」，雙雙成為今年新科綠星得主。

今年三星餐廳名單有重大變化，除君品的粵菜餐廳「頤宮」繼續蟬聯，另有台中的新加坡 菜餐廳「JL Studio」及台北的時尚 台灣菜餐廳「態芮」由二星晉升三星，這是台灣自2018年納入《米其林指南》版圖以來，首度有兩家餐廳晉升三星，也是全球首次有台灣料理及新加坡料理餐廳獲《米其林指南》三星肯定。

二星餐廳變動幅度也不小；除「侯布雄」、「logy」、「RAW」連莊，另三家餐廳是由一星晉升為二星，分別是高雄的法料餐廳「Liberté」、台北的西班牙菜「渥達尼斯磨坊」與天婦羅餐廳「牡丹」。

一星餐廳今年有35家，其中七家新進榜，分別是台北的時尚歐陸菜「Ad Astra」、時尚義大利菜「INITA」、時尚台菜「斑泊」、拉丁美洲菜「ZEA」與歷經搬遷後重新開幕的「A Cut」牛排館；此外，台中的時尚台菜「文公館」，與高雄的現代日魂法料餐廳「Haili」，也是今年的新科一星餐廳。