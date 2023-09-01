故宮蘭千山館風波落幕 國寶續留但新制訂蘭千山條款

故宮去年引爆的蘭千山館文物風波和平落幕，蘭千山館文物將續留故宮，故宮也完成寄存制度的改革。(記者陳宛茜／攝影)

寄存故宮逾半世紀的蘭千山館文物，去年因故宮準備改革私人寄存制度引爆離宮風波。8月中蘭千山館主人後代已跟故宮草擬新約，蘭千山館將續留故宮。故宮昨公告藏品徵集作業要點，大幅改革寄存制度，寄存者必須支付寄存文物保險 費、規畫保管與維護費，還必須在合約中授權故宮提報文資局進行古物分級審議，未來不會再有文物免費寄存到天荒地老。不過故宮證實，此一新制不溯及既往；蘭千山館的文物寄存是過去的寄存案，因此也不會比照新制。

故宮成立於民初，遷台後許多制度沿襲舊習，不少私人文物免費寄存故宮。去年故宮前院長吳密察有意改革私人寄存制度，改革方向將著重於協助依文資法指定為國寶、重要古物的私人文物。當私人無力保存具文資身分的文物，故宮才以寄存方式提供國家的庫房資源。但蘭千山館文物既不具文資身分、蘭千山館主人林柏壽後代也非無力保存，卻長年免費寄存故宮。

故宮在蘭千山館寄存合約即將到期前，向林家後代提出簽訂新約之議，但後人意見不一且心生疑慮。蘭千山館文物包括國寶等級的褚遂良「黃絹本蘭亭」、懷素「小草千字文」，外界憂慮將離開故宮。前立委陳學聖等人在公共政策網路平台發起「搶救蘭千山館文物」連署達標，要求故宮繼續讓蘭千山館以私人文物的身分免費寄存故宮。故宮院長蕭宗煌2月上任後和家屬持續溝通，兩周前擬好新約初稿，蘭千山館文物將續留故宮。

蘭千山館文物續留故宮，故宮改革寄存制度的腳步也未停下。根據昨公告的「國立故宮博物院藏品徵集作業要點」，寄存者在寄存期間，應依文物寄存審查後所訂保險價值，購買藝術品綜合保險。寄存合約中也必須包括「寄存必要之保管與維護費用」。這都是舊制未曾規定的。

陳學聖曾呼籲故宮將蘭千山館中懷素、褚遂良名作提報國寶，避免其流落海外。但依文資法私人文物只有所有人才能提報文資審議，林家後代並無意願。故宮寄存新制則明訂，寄存合約需授權故宮得依文資法規定將所接受寄存之文物進行暫行分級，並得提報文資局進行文資身分審議。

此一寄存新制增訂寄存者須負擔文物寄存故宮的保險費、保管維護費，並授權故宮提報文資局進行古物分級審議，呼應與解決蘭千山館文物所引發的爭議，可視為「蘭千山條款」。但故宮並未要求蘭千山館後人比照新制訂約，因此林家後代不必負擔巨額保險費、保管費與指定國寶。故宮既完成制度改革、國寶級文物也可留存故宮，可說兩全其美、和平落幕。

故宮前院長林曼麗表示，故宮新制「合法合情合理」。新制雖明定寄存文物需規畫保管維護費用，但可彈性處理。她任北美館館長時接受藍蔭鼎後代寄存畫作，也是要求家屬付保險費迄今。

文資學者蕭文杰表示，此一寄存新制象徵「故宮文物保存制度化的起點」，但蘭千山館文物卻與新制「脫鉤」，他認為不大合理。林曼麗則認為，蘭千山館發生的時空背景不同，上個時代的事情不宜用這個時代的方式處理。故宮院長蕭宗煌強調，訂定過程已徵詢博物館 學者專家、博物館典藏實務部門及故宮退休 同事等。