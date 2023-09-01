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專案進口蛋 1人公司超思占6成 引發關注

台灣新聞組／台北1日電
專案進口雞蛋補貼對象 製表／彭宣雅
專案進口雞蛋補貼對象 製表／彭宣雅

今年上半年因應蛋荒，農業部大舉進口雞蛋，並找配合貿易商採購，給予價差補貼。從今年3月至7月，共採購補貼1.4億顆進口蛋，包括台農發、中央畜產會、超思、羽禾等單位。其中資本額僅50萬（台幣，下同，約1萬5720美元）、去年9月才成立的超思這一家進口商，就從巴西進口了4800公噸，估算約進口逾8000萬顆蛋，占進口蛋總數逾6成，引發關注。

超思公司登記代表人是秦語喬，該公司登記於高雄市岡山區的巷弄中，為透天厝且未懸掛招牌。鄰居指出，附近不曾看過運輸雞蛋的貨車出入。由於超思負責人、董監事均為秦語喬，也被外界質疑是一人公司；農業部強調，與政府配合的，都是合法登記的貿易代理商。

農業部今年3月開始啟動進口蛋專案補貼，根據海關進出口統計資料，農業部畜牧司將總重量換算成雞蛋顆數，至今年7月止，專案進口蛋約1億4071萬顆，分別由台農發、超思與中央畜產會等9家業者、單位協助進口。若以投入5.7億元預算計算，平均每顆雞蛋政府所投入成本，包括稅金、管銷、包裝、價差費用約4元。

進口商中，以超思公司從巴西進口量8814萬顆為最大宗，占1.4億顆中的6成2。

農產貿易業者、「Lin bay 好油」版主林裕紘提出海關統計網的資料，指進口還要利潤、吊櫃、運輸、保管等各種成本，還有被驗到藥殘後退櫃的風險成本，即便超思很「佛心」，都不計算這些成本，也不打算賺錢，但從報關金額、匯率、30%進口雞蛋稅金、5%營業稅等計算，光稅金就要繳交1.49億元，1個資本額50萬元的公司，恐怕光繳稅金就很吃力。

北部某貿易商說，自己是小公司，資本額約1000萬元，要進口1000萬元的產品就很吃力了；另有貿易商說，有能力可以大量進口、庫存、甚至還有標準認證工廠的業者，彼此大多熟識，但對超思沒有印象，也不認識。

該業者也提到，他們的進口蛋都是私人進口的，沒有領取政府任何一毛錢的價差補貼，現在政府正在拜託各蛋商業者，幫忙賣政府進的進口雞蛋，或者做成冷凍殺菌液蛋。

陳李農改研究團隊執行長李武忠表示，若是個人資金，要如何使用外界無法置喙，但這些經費都是人民辛苦納稅錢，政府有責任與義務向民眾清楚交代為何是這些公司獲得價差補貼？政府也應該給合理的解釋，甄選標準是什麼？才能避免魚目混珠、假借名義，甚至是防弊，立法院應該監督，監察院也應該主動介入調查。

雞蛋 農業部 巴西

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