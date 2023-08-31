強颱蘇拉最快31日解除海警 海葵颱風周末最接近雨區曝

蘇拉颱風外圍環流仍將為台灣東半部的宜花東以及南部的南高屏地區帶來降雨，尤其台東以及恆春半島一帶仍可能有較大雨勢發生機會。（本報資料照片）

中央氣象局昨深夜解除強烈颱風蘇拉的陸上颱風警報。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書 粉專表示，預估海上颱風警報也可望在今天下午到傍晚左右解除。

吳聖宇說，蘇拉颱風今天清晨已經進入台灣海峽南部，由於路徑偏西的關係，僅有暴風圈的邊緣在昨天白天期間輕輕掠過恆春半島一帶，其他地方並沒有進入暴風圈內，昨晚恆春半島也已經脫離暴風圈，因此在昨天深夜陸上颱風警報已經解除。

「對於台灣來說，這次蘇拉颱風可說是擦身而過」，吳聖宇說，雖然颱風強度很強，不過範圍很小，狂風暴雨 的區域幾乎都是在海面上通過，陸地上大致都是外圍環流所帶來的降雨跟陣風。

從29日累積到今天清晨5點為止，雨量最多的地方是台東縣金峰鄉、太麻里鄉一帶，超過300毫米以上。其次是屏東縣山區，也有接近200毫米的累積降雨。

風力的部分則是在恆春半島較大，昨天有出現10級左右的陣風。整體來說風雨還不算太大，影響的範圍如先前預期集中在東南部地區為主。

吳聖宇說，預估蘇拉颱風今天繼續在台灣海峽南部向偏西方向移動，逐漸遠離台灣附近。但是外圍環流仍將為台灣東半部的宜花東以及南部的南高屏地區帶來降雨，尤其台東以及恆春半島一帶仍可能有較大雨勢發生機會。

北部的大台北以及桃園等地也會有一陣一陣的短暫陣雨，新竹以南到嘉義以北的中部地區持續位於背風面，受颱風外圍環流的影響較小，但是，吳聖宇說，預報資料看起來，今天午後在中部地區可能有局部熱對流雷雨出現的機會，提醒中部地區注意午後天氣變化。

沿海一帶仍有機會出現8級或以上的強陣風，海邊的浪也還是很大，因此暫時還是避免前往海邊活動。

吳聖宇表示，另一個要注意的地方，是從桃園往南到台中一帶，因為背風面沉降增溫作用的關係，有可能出現36度或以上的高溫 ，昨天在苗栗頭份一度出現40.3度的極端高溫現象，今天的溫度還是會偏高，提醒這些地方多注意。

他說，明天蘇拉颱風已經進一步遠離，颱風警報也解除。但是目前位於台灣東方海面的海葵颱風將會逐漸往琉球群島到台灣東北方海面接近，台灣在兩個颱風之間的低壓帶內，天氣持續不穩定，尤其白天配合熱力作用，熱對流發展可能較為旺盛，局部地區有大雷雨出現的機會。

他表示，到了明天晚間，因為海葵颱風靠近台灣東北方海域的關係，外圍環流可能為北部、東北部地區帶來降雨，雨勢的大小還要看海葵颱風接近的程度。

吳聖宇表示，這也關係到周六的天氣情況，如果海葵颱風路徑較為接近北部、東北部海面的話，不能排除明天又再度發布海上颱風警報的可能性，並且至少會持續到周六白天。

他說，明晚開始到周六北台灣也可能有局部較大雨勢出現的機會，要等到周日海葵颱風逐漸北上往浙江、長江口一帶移動，外圍環流的影響才有機會減小。不過，低壓帶的環境恐怕還要一直延續到下周，不穩定的天氣仍要在維持一段時間。

海葵颱風今明兩天最新的變化情況，務必多留意，吳聖宇說，尤其周末要外出活動的民眾更要小心，山區、海邊以及危險區域最好避免前往，以策安全。