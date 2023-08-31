新聞評論／國土賤賣賤租 綠能企業近親繁殖

國民黨立委王鴻薇再揭綠營綠能 企業鍊金術，指「新竹小英之友會」副秘書長古盛煇與「棄藍投綠」的鄭永金家族聯手炒作綠電，計成立九家綠能公司，短短兩三年資本額即從10萬元(台幣，以下同)暴增為數億元，獲利驚人。儘管相關人士均駁斥指控不實，但古盛煇涉及台南光電弊案已遭調查，而鄭永金之子鄭朝瀚的「天衝能源」取得七股光電案早已轉手獲利數億了結，都坐實「綠電賺飽」的說法。

從新系大老賴勁麟的雲豹能源成立18家綠能公司，到力暘總裁古盛煇和鄭永金家族聯手成立九家綠能公司，可以看出台灣綠能產業的「近親繁殖」模式。正因為這個新興產業油水太多，基於「通吃」原則，必須設立許多子公司才足以包山包海地攔下所有肥水，同時便於切割轉售。力暘旗下的五家「天」字輩子公司資本額皆原僅十萬元，短短三年即搖身變成6至12億元；鄭朝瀚創立的三家「天」字輩子公司，資本額則在一年內即從100萬增為7至13億元。這是民進黨 執政的「綠色奇蹟」，卻只有親綠的綠能企業得以專享。

古盛煇雖非政壇人物，卻因身為「新竹小英之友會」副秘書長，曾被聘為行政院顧問。更讓人嘖嘖稱奇的是，他主持的力暘能源和聚點投資 都設在新竹市西大路，與民進黨新竹市黨部同址。鄭永金曾任新竹縣長，多年前棄藍投綠，曾獲蔡政府提名出任台灣省諮議會議長，地方關係橫跨藍綠。

更值得注意的是，鄭永金之子鄭朝瀚在2019年5月成立「天輔能源」公司；同年8月，旋即再成立天衝、天蓬、天禽三家子公司。不可思議的是，就在當月，「天衝」即取得台糖公司在台南七股的光電設施標案，土地面積達96公頃，裝置容量98ＭＷ，合約長達20年。剛剛成立的公司，即獲得這麼大的標案，可能是天下掉下來的禮物嗎？更耐人尋味的是，次年2月，中興電工即宣布認購天輔能源1400萬股的股票，成交金額近5億元。鄭朝瀚前天辯稱，他已在那年4月離開天輔，一副綠能暴利與他無關之狀；事實上，他短短半年已5億元入袋，這還不夠肥嗎？

從雲豹的18家綠能公司，到古盛煇與鄭永金聯手的所謂「九天玄女」，人們除了看到綠能產業的近親繁殖，更看到其中難以想像的暴利。台灣綠能企業如雨後春筍般冒出，集中在2019及2020年間。當時，蔡政府眼看綠能發電占比20％的目標嚴重落後，因而大肆開放利用農漁土地種電，知道箇中美味的金主無不競相投入，才有這波洶湧的綠能投資潮。由於其中涉及大量的土地租售轉用，且須透過特殊管道取得台電的饋線，除了地方綠蟑螂，還要靠有頭有臉的政治人物居間穿梭媒介，才會有賴勁麟、鄭永金、古盛煇這類人物出現。

正因為蔡政府發展綠能飢不擇食，遂引來各路逐臭之夫競相投入。仔細觀察，其中除了綠能建設利益，台電須以高價收購綠電，台糖則大量釋出土地供設置綠電設施，國有財產署也四處清理土地公告標租，台鹽甚至成立綠能公司當起仲介，幫公部門及太陽能商牽線，甚至向民眾圈地轉售圖利。土地的賤租賤賣，才是墊高綠能業者暴利的主因。

在「一切為綠能」的政策下，國有土地被不斷釋出賤租，許多民間土地遭到低價強取。近年，台灣北從香山濕地，南至七股大潮溝、將軍廢棄鹽田、枋寮新開村，都發生了綠能開發商與居民的衝突。綠能掛帥，肥了政商，卻犧牲了國土和農漁民。