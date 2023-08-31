冷眼集／不是利多的利多 高端一貫手法

高端宣布，新冠肺炎疫苗技術將透過WHO平台技轉給需要的第三世界國家。(本報資料照片)

高端與COVID-19技術獲取池(C-TAP)簽署授權協議，讓不少民眾認為「高端疫苗 被平反」，也造成股市大漲。然而，事實上，高端疫苗沒有國際認證的事實依舊存在，只有最原始病毒株的事實也不變，換句話說，仍是「被淘汰的疫苗」，談不上「平反」。至於實質意義，大概也只剩下「政治宣傳」和「股市題材」而已。

從去年開始，全球的疫苗市場就已經呈現「供過於求」的狀況。變種疫苗的突破性高、死亡率和重症率低，接種疫苗需求性大幅降低。即使是其他經過三期臨床，且已經販售上億劑疫苗的大廠，都已是供過於求，而且都開始開發次世代疫苗；仍是「原始株」、且未經過三期認證的高端疫苗，基本很難得到任何國家或廠商的青睞。

而即使市場仍有需求，高端疫苗也不具備「被要求技轉」的技術優勢。高端疫苗採用的，是全球最普遍的傳統次蛋白疫苗，儘管有保存、輸送容易優點，但技術層次很低。而高端疫苗最關鍵的抗原、佐劑等技術，都不是高端的專利，就算要賣「技術」和「配方」，要吸引任何國家或廠商來洽談合作，也幾乎是不可能任務。

況且，雖然過去ＷＨＯ為防止疫苗、藥品太昂貴而分布不均，將「在地化生產」列為重大目標，但幾年運作下來，證明「在地生產」成本未必比「對外購買」來得低。以高端疫苗為例，雖是台灣本土疫苗，價格卻未必比其他國家進口疫苗有優勢。且在COVAX分配，以及許多藥商採取高收入國、低收入 國分別定價的情況下，低收入國自己生產，等於從頭來過，花的成本肯定高於對外購買。而且，授權也非免費，還是得付費，其他國家何苦來哉？

至於為何明知道效益有限，還大陣仗宣傳此一事件？自從高端疫苗從雲端 跌入谷底，股價從超過台幣400元一路跌到5、60元，股民叫苦連天；這種「不是利多的利多」，符合過去高端的手法。政治方面，高端從「護國神山」變成「過街老鼠」，被在野黨追打，成為蔡政府的汙點之一。如有方法洗白，蔡政府自然全力配合，也因此衛福部次長王必勝前晚才會在臉書忙不更迭地敲鑼打鼓。

依照高端自己透露向C-TAP協商授權的時間點，應是在去年高端利空頻頻、九合一選戰之前。合理推斷，希望洗的，是去年的諸多利空；希望在政治上發揮效果的，是去年的九合一選戰。只是時間拖得太久，影響變成現在罷了。