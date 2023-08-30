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重懲金控大股東干政 金管會修法大逆轉只剩罰鍰

記者朱漢崙／台北30日電
為避免金控大股東不當干政，金管會原本將修法重懲，但金管會主委黃天牧29日改口，表示修法草案只會保留最高罰鍰5000萬元台幣的處分。（本報資料照片）
為避免金控大股東不當干政，金管會原本將修法重懲，但金管會主委黃天牧29日改口，表示修法草案只會保留最高罰鍰5000萬元台幣的處分。（本報資料照片）

為防堵金控大股東不當「干政」，金管會原本研議修法，最重限期處分家族持股，如今卻出現大轉折。金管會主委黃天牧昨天表示將調整修法方向，只保留最高5000萬元（台幣，下同，約157萬美元）的罰鍰，其餘三項懲處措施全部刪除，他希望未來草案送到行政院或立法院審議，能得到社會認同及立委支持。

金管會4月預告修訂銀行法、金控法，若大股東不當干預經營，金管會除可處200萬至5000萬元罰鍰，還可限制大股東行使股份表決權、停解職所擔任或指派的董事，甚至限期處分家族持股。但黃天牧昨天改口，表示將採納外界意見，調整修法方向。

國民黨立委賴士葆形容，這個叫做雷聲大雨點小，他懷疑背後有政治力的干預之外，也認為只留下罰鍰5000萬元，「其他的牙齒都被拔掉，恐怕難以發揮效果」。

黃天牧則以唐朝布袋和尚的「莊稼詩」中「退步原來是向前」，來比喻他的心境。他說，雖然僅保留最高罰款5000萬元的懲處，但和現行法規相比，仍新增罰鍰的懲處工具，只是政策法案要「水到渠成」，也要有社會的共識，包括業者的認同，所以先從較沒有爭議的方向來處理，因此「金管會還是向前走了，只是並非一次到位」。

黃天牧指出，在推動修法過程中，也希望得到政院、立院支持，所以在評估法案可被接受的前提及可行性之下進行調整，因此分階段執行。他說，若僅罰款就可讓大股東干政的管理到位當然最好，但若一、兩年後仍有不盡合理的現象，「到時候社會氛圍成熟，我們還是會朝這個方向來努力」。

金管會在預告修法後開過兩場公聽會，黃天牧說，包括停職或解除代表董監事職務、限制表決權、限期處分大股東及其家族持股，外界都有指教，內部也審慎評估過，因此決定回應外界意見。

儘管這次修法拿掉罰款之外的大股東干政相關懲處措施，但黃天牧表示，「台灣金融機構的生態的確有問題」，金管會在個案方面仍會繼續督導已處理過的金控銀行。

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