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進口蛋補助 1人公司獲上億 遭疑不尋常

台灣新聞組／台北30日電

今年3月至7月底，農業部進口雞蛋累計補貼金額約5.7億元(台幣，下同)，其中國內進口商包含中央畜產會、台農發、羽禾、超思等，其中超思被爆出資本額僅50萬、去年9月5日才成立的公司，卻領了農業部上億補助。對此，農業部則稱，雞蛋專案進口是由中央畜產會或委託合法貿易商進口雞蛋，國內價差由政府吸收，澄清農業部並非補助特定進口廠商。

不過，農業粉專「Lin by好油」版主林裕紘表示，超思進口的雞蛋是賣給畜產會，畜產會再用農業部補助的經費補貼其中的價差，批評農業部根本只是在玩文字遊戲。

網媒「民報」昨天披露，一家去年9月成立，資本額僅50萬、登記負責人秦語喬的一人公司「超思」，獲得農業部上億補助款，但在國貿局網站的進口數量卻是「廠商申請不公開」。

林裕紘指出，台灣過去從沒進口過巴西雞蛋，突然大量購買這些雞蛋，出貨前至少要付一半的訂金，也就是說，超思至少要有7、8000萬以上的周轉金，「一個資本額僅50萬的公司，怎麼可能有這麼大筆的周轉金，真的太不尋常了」。

秦語喬昨晚接受本報記者採訪時喊冤表示，外界說他們領了上億補助款「當然沒有！」畜產會只是跟他們買蛋，沒有補助這回事。至於為何會在去年9月蛋荒時「恰好」成立公司，她說，以前她有在做雞蛋的進出口買賣，既然有缺蛋，才會成立公司來做進口。但為何資本額只是50萬卻能大量進口巴西雞蛋，秦語喬說，（50萬）只是寫個樣子，但確實「從巴西進口雞蛋需要滿多錢的」。

而畜產會究竟每顆蛋補助進口商多少錢、再用多少錢賣給國內蛋商，迄今均未公布。國民黨立委吳怡玎昨受訪指出，過去農委會補助畜產會的經費就相當高，她曾檢視過網站，究竟補助給誰都不清不楚，等於是灰色地帶，若酬庸、交給不辦事的人，最後會搞得亂七八糟。

吳怡玎說，農委會升格農業部前，與畜產相關只有政策制定的畜牧處，相關畜產業務全交給中央畜產會；畜產會董事長一直以來都是農委會主委退休的去處，是個「錢多、責任少」的地方，現任畜產會董事長即是前農委會主委林聰賢。

行政院副院長鄭文燦強調，任何的雞蛋進口，都必須符合規定，如果有任何指控，可以提出證據。

雞蛋 農業部 巴西

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