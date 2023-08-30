中小學開學 還在搶代理教師 北市淪重災區

29日開學，許多國中、小學仍未聘到代理教師。圖為嘉義市崇文國小代理教師甄選情形，與新聞無關。（圖：嘉市教育處提供）

中小學今開學，多個縣市仍找不齊教師，不僅北市淪為重災區，至今缺額逾百人，新北市則有偏鄉國中特教代理教師開到40招，還是乏人問津，南部也不樂觀，多數學校缺口只能靠既有教師超鐘點苦撐，或找退休 教師代課馳援，有教師原本身兼行政可減授鐘點，卻因代理教師荒被「超」回來，身心俱疲萌生辭意，開學後恐可預見仍有段混亂期。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原說，近日接獲不少家長反映，孩子班上的導師還沒找到人，或只能放寬找沒有經驗的老師，憂心孩子受教權益，相信偏鄉學校會更慘，教育部 及縣市政府應盡快因應。

「全台都在搶老師，真的很無奈！」嘉縣朴子市大鄉國小校長曾南薰說。實際上，台北市至今仍有70校仍未招滿、缺額117人，新北、花蓮、宜蘭、雲林、台南、嘉義等也都還有學校正在招聘代理教師缺。

有國高中因找不到特定科目代理教師，往年曾出現體育、數學老師輪教國文，生物老師教英文的窘境，今年不僅「往事重演」，還愈演愈烈。

一位急缺人但已開數十招的偏鄉校長苦笑，今年全國都缺老師，「就算開一百招也不會有人來」，但學校不可能讓教學開天窗，教師超鐘點勢在必行。

一名國中代理教師指出，原本接行政被減課的節數，又因缺師資被超鐘點回來，負擔沈重，種種壓力已讓他對教育圈失望透頂、萌生辭意。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，教師光處理既有課務、行政量已負擔沉重，若要再超鐘點支援剩餘課務，恐過勞，影響教學品質。

雲林縣家長會長協會理事長廖銘綜說，近期家長群組都在議論學校還沒找到老師，各校急就章只求有老師就好，但就算勉強找到代理教師，來不及備課、受訓、沒有教學經驗，「你放心嗎？」南市教育產業工會理事長陳葦芸認為，若因找不到老師硬找，比找不到老師還可怕。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，代理教師荒嚴峻，現況是「先求有再求好」，沒教師入班反更可怕。教育部應積極盤點各縣市師資量能，掌握員額控管情況，否則現在是一團混亂，影響學生受教品質。

花蓮縣源城國小老師唐宇新說，預期六年內教師界會有一批更大退休潮，找不到代理教師的狀況恐更嚴峻。

教育部說，已請各縣市積極掌握協處教師招聘情況，並透過教學正常化訪視，了解學校課程落實狀況。