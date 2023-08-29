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黑白集／綠執政7年 鐵飯碗不如金湯匙

黑白集
公部門正面對報考人數及錄取率走下坡的困境。(本報資料照片)
公部門正面對報考人數及錄取率走下坡的困境。(本報資料照片)

公務員及國營事業工作和待遇穩定，常被視為「鐵飯碗」。但蔡政府執政7年，卻讓這兩種「鐵飯碗」逐漸生鏽。是經濟太好，年輕人不屑於捧鐵飯碗，還是有其他因素讓鐵飯碗失去吸引力？答案其實很清楚。

公務員鐵飯碗生鏽，從報考人數可見端倪。兩年前，高普考有8萬5000人報考，去年降至約7萬人，今年再降到6.6萬人。報考人數大幅減少，政府需用人數卻比去年高出一大截，因為很多公務員離退職。

公務體系「退的人多，考的人少」，恐和蔡政府大砍軍公教年金脫不了關係。試想，當政府承諾給公務員的福利，可以說收回就收回，政府還能信賴嗎？此外，公務員調薪速度趕不上物價，中央過度集權使「官不聊生」，鐵飯碗失去吸引力也就不意外。

國營事業員工收入和福利甚至優於公務員，原也是令人渴欲的鐵飯碗。但大型國營事業如台電、中油、台鐵都因政策任務纏身，而有鉅額虧損。雖說政府保證不會讓它們破產，但失去自主權的企業，誰還想加入？去年經濟部國營事業錄取率創近年新高，就是吸引力大不如前的證明。

比起鐵飯碗失色，「含著金湯匙出生」，就令人稱羨了。好比「雲豹小公主」賴品妤，毫無任何歷練，靠著家族庇蔭和派系支持就當上立委，名利雙收。鐵飯碗真的遠不如金湯匙。(轉載自聯合報)

福利 台鐵 破產

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