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景氣低迷連續亮9個藍燈 追平金融海嘯紀錄

記者陳素玲／台北29日電
7月景氣燈號連續亮出第9顆代表景氣低迷的藍燈，追平金融海嘯期間的紀錄。(記者杜建重／攝影)
7月景氣燈號連續亮出第9顆代表景氣低迷的藍燈，追平金融海嘯期間的紀錄。(記者杜建重／攝影)

國發會昨天發布7月景氣燈號，雖然貿易投資仍低迷，在股市交易熱絡及勞動市場穩定帶動下，7月景氣對策信號綜合判斷分數15分，較上月增加兩分，但燈號維持代表景氣低迷的藍燈，已是去年11月以來「連9藍」。

國發會官員說，生產面及貿易面跌幅收歛，台灣景氣已出現落底跡象，且7月落底訊號比6月更明顯，估第4季出口回升會更明顯，變燈機會高。

台灣曾於2015年6月至2016年3月創下「連10藍」的最長紀錄，若8月維持藍燈，將追平史上最久的藍燈紀錄；7月的「連9藍」已追平2008年9月至2009年5月的金融海嘯期間紀錄。

國發會指出，7月的9項構成項目中，股價指數由綠燈轉呈黃紅燈，貨幣總計數M1B由藍燈轉呈黃藍燈，分數各增加1分；其餘7項燈號不變。

國發會分析，7月台股交易熱絡帶動金融面指標回升，且勞動市場維持穩定，零售及餐飲業營業額持續成長。儘管全球終端需求偏弱，生產面、貿易面指標續呈低迷，但受惠AI與雲端資料服務需求增加，跌幅已見收斂，製造業廠商信心也較上月改善。

國發會經濟發展處副處長邱秋瑩表示，7月景氣分數增加兩分，主要來自金融面推升，生產投資仍低迷，但景氣領先指標連4降，累計跌幅1.17%，跌幅縮小；同時指標則是連續4個月上升，累計上升2.46%，顯示景氣雖仍處低緩狀態，但已出現落底跡象。

國發會上月發布6月景氣動向也宣稱「景氣落底」，與7月有何不同？邱秋瑩說，首先是同時指標增幅擴大，其中7個領先指標構成項目中有5個上升，但6月只有兩個指標上升，同時指標項目改善明顯；另外是生產面及貿易面跌幅已縮減，目前景氣落底訊號比6月更明顯。

針對出口走向，邱秋瑩說，各機構預測台灣出口第4季可望轉正，對於接下來燈號，她說，距離變燈只差兩分，特別是就業市場緊俏，接下來是有機會變燈，「第4季出口回升更明顯，變燈第四季機會更高」。

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