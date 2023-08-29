福島排核汙水 日媒體人：蔡政府竟沒聲音

國民黨立法院黨團28日舉行「微量放射性元素對身體有益！這是什麼政府！」記者會。(記者林伯東／攝影)

日本 福島第一核電廠排放含氚核汙水 入海，駐日代表謝長廷在臉書指「微量的放射性元素對身體有益」，引發議論。國民黨 立法院黨團昨天要求謝長廷盡快返台述職，並批評蔡政府完全沒有聲音。日籍媒體人早田健文也表示，他很驚訝台灣政府竟然沒有聲音。

本報系聯合報報導，國民黨團首席副書記長李德維指出，謝長廷駐日七年，近幾年從未到立法院外交及國防委員會報告，這次福島排放核汙水事件，謝長廷有必要返台述職，且蔡政府及民進黨主席賴清德對核汙染水排放應有相關立場。

國民黨立委賴士葆說，謝長廷擔任駐日代表期間，時常忘記他是領台灣人民的錢，跟台灣有關的事情，統統和日本同一個鼻孔出氣；謝長廷的說法，和農業部長陳吉仲之前說萊劑是豬的「營養品」如出一轍。

國民黨立委洪孟楷質疑，若無任何部會監管追蹤核汙水計畫，不就擺爛到底嗎？立法院將審議明年度中央政府總預算案，但很遺憾未看到哪個單位把日本核廢水追蹤機制計畫放入明年工作項目，是否擺明民進黨政府根本在放水？

農業部長陳吉仲昨天表示，目前所有檢測數據是安全的，只要有任何疑慮，政府會即刻向日方反映，為全民安全把關。

台北中國時報報導，居台多年的早田健文表示，日方的行為非常不道德，核廢水汙染也會讓台灣漁民受害，但台灣政府竟然沒有一點聲音。

早田健文指出，福島核汙水一開始排放低汙染水，但後續高汙染水怎麼處理？日本政府沒有具體公布，日本政府應該先說服溝通，必須跟世界溝通，考慮有無更好的方案，獲得世界各國都同意之後，再開始排放；或用其他方式，來處理汙染水問題，否則日本將變成世界公敵，最後連信賴度、聲譽都會受影響，甚至崩潰。

早田認為，日本政府排放福島電廠核汙水的做法，是錯誤的決策，核汙水對人體傷害程度有多大？在沒有相關醫學、科學檢測報告之前，日本政府應該先停止排放核汙水。

早田直言，日本排放核汙水的行為「非常不道德」，讓全世界都受到汙染影響，尤其台灣許多漁船會去外海撈魚，水產被檢測到汙染的話，台灣漁民也會有嚴重損失，但台灣政府竟然都沒有聲音。他表示，因為台日友好的關係，台灣對日本的發言還是有影響力的，台灣政府應好好的與日方溝通。