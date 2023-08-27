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前進中央 投奔企業 公務員流失 雙北重災區

台灣新聞組／台北27日電
地方公務員人才荒。(製表／王慧瑛、吳淑君、林麗玉、朱冠諭、陳秋雲、鄭惠仁、王昭月)
地方公務員人才荒。(製表／王慧瑛、吳淑君、林麗玉、朱冠諭、陳秋雲、鄭惠仁、王昭月)

中央最近相繼有五個部會升格，合計增加員額逾千人，不少名額都從地方政府挖角，其中，有地緣關係的雙北市是公務人力流失的「重災區」，再加上愈來愈多公務員放棄鐵飯碗，離職投奔企業，雙重壓力下，地方不僅面臨人力短缺困境，也感歎淪為「新兵訓練中心」，對業務推動衝擊大。

去年至今，行政院有農業部、環境部、數位部、文化部等新部會組織改造，因此開出許多員額，像農業部就擴編530人，環境部增加264人，其中氣候變遷署就增加98人，交通部觀光署也增100人，不論內升或外補，這波組織員額增加逾千人。但實際上，編制人員尚未全數到位，之後還會透過招考分發補足。

中央部會籌備升格期間，就陸續向地方招兵買馬，位處首都圈的雙北市感受人力流失的壓力最沉重。以新北市為例，2022年公務員離職298人，當中有166人調往中央，顯現「中央補血、地方失血」兩樣情。

雙北官員分析，雙北與中央單位地緣近，資源也較地方充沛，磁吸效應自然大，加上中央與地方職務列等差異懸殊，對於公務員人才往中央流動，地方幾無招架之力。

雙北陳姓公務員指出，中央五部會組改，新增業務要急於做出亮點，當然要找「熟手」公務員上線，中央開缺通常會從地方「下線」同性質公務員招手最快，地方往往成中央訓練所；且同一職系，承辦人員地方列七職等，中央八職等，差一職等月薪多約5000元，加上中央升遷機會多，吸引力很大。

「不到中央不知道官小」，曾在新北市待十多年的曾姓高階公務員近年轉調中央服務，他感嘆，留在地方雖然能繼續發揮專長，但到退休前就只能照排隊、等升遷，因為職等低就要排很久。

新北市農業局長李玟表示，雙北人口稠密，服務民眾多，第一線工作壓力大，但同樣在都會區的中央部會，資源、職缺或位階都比地方好，自然造成地方人才往中央流動。

雙北的人事處官員分析，中央除職務列等較高，也不像地方多數機關要在第一線面對民怨，中央單位較著重專業能力，雜事少很多。一名在地方服務七年的公務員最近打敗20多名競爭者，成功商調中央，她坦言完全不想再回地方。

公務員也出現離職潮，除調往中央，也有為照顧家人返鄉或投奔企業，讓地方公務人力短缺更加惡化。去年六都離職率，台北、新北居冠亞軍，以北市稅捐處為例，原有577人，去年100人離職，離職率14.77%；北市衛生局259人，去年離職57人，離職率22.01%。

地方首長觀察，地方人才往中央流動不見得不好，未來制定政策時較能考量地方需求，但中央升格的同時，地方也應相對擴編，否則地方現有人力趕不上中央推出的政策，業務會面臨難以執行困境。

農業部 李玟 觀光

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