稱微量放射性元素有益身體 謝長廷挨轟

駐日代表謝長廷。（本報資料照片）

日本 政府24日正式啟動福島電廠核廢水排海作業，引發中國強烈不滿也表示譴責。值此之際，台駐日代表謝長廷在臉書 發文表示，三一一地震 後，世人對放射性的議題有些敏感，「其實微量的放射性元素反而對身體有益」，引來網友砲轟，質問他「到底有沒有良心」。

本報系聯合報報導，謝長廷26日表示，到仙北市出差，三一一地震後，世人對放射性的議題有些敏感，其實微量的放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉、日本玉川溫泉，因為兩地溫泉都有一種特別的北投石，含有微量鐳，研究對健康有益，因此有人建議舉辦一個北投石的健康文化跟科技展，增進交流和認識，27日將到玉川溫泉參訪相關設施。

謝長廷說，受邀參觀大曲煙火祭，人潮洶湧，當地人口只有7萬多人，卻湧進約75萬人來觀賞這一年一度的盛會。

另據台北中國時報報導，清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸認為，謝長廷此話，讓人懷疑有刻意護航日本含氚汙水排放的意圖。

葉宗洸指出，根據國際原子能總署針對含氚汙水的平行分析結果，氚以外的其他62個放射性核種經ALPS過濾後，放射性活度均已遠低於排放限值，無法被過濾的氚經稀釋後，每公升水中的活度已控制在1500貝克以下，此時再外釋至大海，其實並不會有汙染的疑慮；關鍵是，先前經總署分析的處理水，是否真的跟現在排放的含氚汙水一致。

葉宗洸認為，謝長廷該代表國人強力要求日本政府同意台方至廢水排放點進行海水取樣，然後攜回分析，以確認是否真無其他放射性核種，而不是反過頭來充當「助日」代表，出言護航。

據報導，清華大學核工所特聘教授李敏則說，對於一個國家排放放射性物質到海裡面去，引起其他國家的抗議，這是國際政治的角力；台灣在這件事情上，發揮「逢日必溫良恭儉讓的態度」，謝長廷延續蔡政府此般立場，持續發揮「見鬼說人話，見人說鬼話」，這也是民進黨選擇的政治藝術。