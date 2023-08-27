我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

丹佛女用蘋果AirTag追回遺失行李 比航空公司有效率

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

威廉波特少棒賽 中華隊不敵古拉索 將爭奪季軍

台灣新聞組／綜合報導
美國威廉波特少棒賽國際組冠軍戰26日登場，桃園市龜山國小攻勢受阻，全場僅擊出1支安打，終場0：2不敵代表加勒比海區的古拉索。(美聯社)
美國威廉波特少棒賽國際組冠軍戰26日登場，桃園市龜山國小攻勢受阻，全場僅擊出1支安打，終場0：2不敵代表加勒比海區的古拉索。(美聯社)

威廉波特少棒賽國際組冠軍戰26日登場，桃園市龜山國小少棒隊攻勢受阻，全場僅擊出1支安打，終場0：2不敵代表加勒比海區的古拉索，27日將爭奪季軍。

中央社報導，世界少棒聯盟（LLB）在美國賓州威廉波特（Williamsport）舉辦第76屆世界少棒錦標賽，龜山少棒隊前3戰共攻下25分，且兩度投出合力無安打比賽；23日以9：1大勝古拉索，提前闖進國際組冠軍賽，氣勢如虹。

古拉索24日以4：2擊敗墨西哥區代表隊，敗部復活，取得在國際組冠軍賽再次迎戰中華隊的機會。

此役中華隊小將打擊受制於古拉索先發投手赫米耶（Helmir Helmijr），全場僅由開路先鋒吳昀熹擊出1支內野安打，且在關鍵時刻出現2次守備失誤，連勝氣勢隨之中斷。

這場比賽前3局兩隊都沒有敲出安打，4局下，龜山少棒隊換下先發3局送出6次三振的劉祐安，由賽前6.2局飆出15次三振、未被敲安打的王牌投手范宸竣接替，戰況風雲變色。

古拉索前2棒打者都以安打上壘，且趁機盜上三壘。范宸竣穩住陣腳三振下一棒後，古拉索第4棒費南德茲（Joshua Acosta Fernandez）以觸擊強迫取分，轉任三壘手的劉祐安接球後暴傳本壘，捕手陳鎧笙回傳本壘又出現暴傳，壘上2名跑者都奔回本壘，成為此役勝負關鍵。

這場比賽劉祐安、范宸竣及邱則瑋聯手送出9次三振，只被敲2支安打，成功壓制對手打擊，但守備未能延續前3戰零失誤表現。

中華隊小將此役持續仔細選球，但缺乏攻勢串連，無法突破赫米耶及後援0.2局的韋爾（Jay-Dlynn Wiel）封鎖，最後2局都三上三下，無力翻轉戰局。

龜山少棒隊預定美國時間27日上午11時迎戰美國組冠軍戰的敗隊，爭取中華代表隊連續第2屆季軍。

波特 墨西哥 賓州

上一則

籃壇名人許智超驚傳出軌 與前女籃球員約會影片曝光

下一則

亞洲青少棒賽 中華隊抱回隊史第7冠

延伸閱讀

MLB／洋基對光芒前5局無安打 5天內兩度單場2安輸球

MLB／洋基對光芒前5局無安打 5天內兩度單場2安輸球
世界少棒錦標賽 桃園龜山國小兩連勝

世界少棒錦標賽 桃園龜山國小兩連勝
MLB／洋基9連敗41年來首見 外卡排名還輸天使

MLB／洋基9連敗41年來首見 外卡排名還輸天使
威廉波特少棒／中華隊10：0 僅花4局扣倒日本

威廉波特少棒／中華隊10：0 僅花4局扣倒日本

熱門新聞

台灣的海基會人員推著台胞上專車回花蓮。(圖：台商提供)

赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高

2023-08-20 22:15
中國海關總署宣布今起台灣芒果暫停輸入。而禁令頒布時間點恰逢台灣芒果產季尾端，再加上台灣芒果外銷政策逐步降低對中國出口，屏東縣芒果農評估禁令對於銷售影響不大，台東則沒有銷往中國不受影響。記者張已亷／攝影

中國宣布暫停台灣芒果輸入 屏東、台東縣府和農民這樣說…

2023-08-21 17:24
若ECFA被取消，石化產業首當其衝，面對日韓等國將完全失去競爭力。圖為高雄大林蒲石化工業區。（記者劉學聖／攝影）

若無ECFA 台石化紡織競爭力恐盡失

2023-08-19 02:23
台北「季風」。(取材自米其林官網)

台2023必比登揭曉 阜杭豆漿、永康牛肉麵落榜

2023-08-24 02:25
日本24日開始將核汙水排海，台灣漁民最擔心的是哪一天一條魚出狀況，不僅魚價崩盤，事關漁民生計問題，民眾更擔心吃進遭輻射汙染的海產。（記者劉學聖／攝影）

福島核汙水排入海 台不禁日水產品

2023-08-25 02:29
苗栗縣前縣長徐耀昌宣布退出國民黨。(本報系資料照)

徐耀昌讚賴清德始終如一 稱藍營人選「能看嗎？」

2023-08-22 10:46

超人氣

更多 >
Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？

Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？
「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正

「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正
亞裔體內「永久性化學物質」 明顯高於其他族裔

亞裔體內「永久性化學物質」 明顯高於其他族裔
布碌崙鎚殺案 男童甦醒女童危殆

布碌崙鎚殺案 男童甦醒女童危殆
社區為布碌崙鎚殺案孩童成立信託基金 籲各界捐款

社區為布碌崙鎚殺案孩童成立信託基金 籲各界捐款