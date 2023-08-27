近萬緬甸孤軍後裔 難拿國籍淪邊緣人

滇緬地區孤軍或其後裔仍滯留當地，並未取得中華民國國籍。圖為滇緬孤軍撤退過程。(圖：湯蕙禎辦公室提供)

中秋將屆，台灣卻有近萬名的緬甸 孤軍後裔，空有國家認同卻取得國籍困難，難以與家人團聚外，更淪為社會邊緣人，缺乏工作機會，生病也沒有健保 ，疫情期間更連疫苗都沒得打，比失聯移工更艱辛。民進黨立委湯蕙禎近來以個案方式協助，在上個月已傳出有人成功取得居留證消息，僑界振奮之餘，仍盼政府能放寬現行標準，讓更多「亞細亞的孤兒」能落地深根。

早期華僑只要到台灣就可以拿身分證，但在1995年時已取消。馬政府後來在2009年再度以專案方式，開放具孤軍後裔身分的滯台僑生可申請國籍，由於文件準備不易，加上時效一刀切，仍有近萬名有機會符合資格者，成漏網之魚。有一對緬甸孤軍後裔姊弟，姊姊趕上專案，弟弟來不及，形成同一家人一人合法一人違法的怪異現象。

金三角文化基金會董事長王根深說，孤軍後裔也是華人，把中華民國 視為自己的祖國，卻無法被接受，問題糾葛幾十年，以前的政府沒有好好處理，現在台灣是一個民主開放的國家，希望能讓他們有立足之處。

移民署前署長謝立功表示，任內曾赴泰北美斯樂地區，當地僑胞對中華民國向心力之強，令人動容；但也不諱言，對於可能有非孤軍後裔，要魚目混珠要拿身分者仍要留意把關。現今若符合身分者人數達一定數量，建議可採跨部會，再另啟專案方式處理。

湯蕙禎表示，現行最可行的方式，是相關單位在認定上有更大彈性，諸如姊弟兩樣情的情況，就不該發生。

就地合法的專案關閉後，第一個在立委協助下取得居留身分的，是一位現年35歲的楊先生，他當初因為經濟太弱勢，連去申請一張難民證的錢都沒有，手頭什麼資料也沒，自然和當年專案無緣，這些年在台灣只能在慈濟擔任志工度日。

當了35年無國籍人士，楊先生終於落葉歸根，不時會到孤軍後裔陳情會現場，擔任翻譯志工，遇到幫過忙的人還會興奮分享，「現在我也是雙照人士了（居留證、駕照），之後還要去申請健保卡」。

但是有位80幾歲的老奶奶，因資料準備卡關至今無身分，只能以短期停留方式和台灣家人團聚，時間一到就得離境返回緬甸，再重新申請入境，周而復始幾十年。近來奶奶深感年事已高，能這樣飛來飛去的時間可能不多了。