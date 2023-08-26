斷生機？健保丟包、商保過時 台灣癌友求生路艱辛

有台灣癌症病友表示，目前自費治療中，醫院要求不能使用健保身分住院，如此藥費無法申請實支實付醫療險，經濟負擔大增。示意圖，與新聞事件無關。（本報資料照片）

在台灣，癌症 就醫帳單價格不菲，賣房、借款就醫案例屢見不鮮，有些保了商業保險的癌友，受限於商保綁定「不住院就不理賠」的規定，要求醫院安排短期住院以利理賠。但近期健保 署察覺異常，發文盤查，醫院擔心被核刪，要求醫師不得讓自費用癌藥患者採健保短期住院；規定一推行，立刻影響大批癌友就醫。

台灣全癌症病友連線貼出病友「求救」訊息，指健保盤查等同斷送唯一能減輕醫療負擔的路，健保署也宣布「暫緩盤查」，但事件已凸顯健保困境及商保亂象。

一位四十多歲的乳癌患者，使用健保給付多種藥物後，宣布治療無效，經建議，自費改用口服標靶藥物，去年起透過每個月住院一天，申請私人醫療保險 實支實付，以繳付每個月六萬多元（台幣，下同）的口服標靶藥費，但前天就醫時，醫師默默遞上一張字條。

自費用藥要靠商保支付

字條上寫著「健保署近日盤查癌症病人兩天一夜以健保身分住院，開立自費癌症用藥的情形。經查個案的健保住院費用恐遭健保署核刪給付，並由醫師支付還款予健保署。即日起，自費用藥住院需以自費身分，無法使用健保。」她說，健保署的盤查，讓她無法符合商保的資格，該療程還剩下一年多，每個月六萬多元，如果沒有商保，後續90多萬的費用根本無力支付。

全癌連秘書長齊秀惠說，健保署動作讓許多癌友跳腳，商業保險多規定須以健保身分住院，才能請領實支實付，若自費住院，與理賠規定相左，就不予理賠。台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿批評，癌症用藥已經被健保「丟包」，商保也不給付「難道真的要病人等死」？

健保署年底前討論解方

健保署署長石崇良昨接到病友團體反映後，立即承諾「暫不盤查」，但他說，健保資源有限，輕症住院過往都會盤查，不該為了滿足商保資格而占用資源；他能理解癌友有經濟上困難，因此暫不盤查，根本上仍須正本清源，健保署年底前將主動找保險主管機關，討論如何解決現行困境。

癌友面對高額藥價，健保不付，商保規定又不合時宜，癌症希望基金會董事長王正旭說，多年前就已發現商保理賠項目、金額、機制跟不上時代，多次與保險局溝通，保險局卻以保單很多，是民眾不會買或沒有更新規畫搪塞，把責任甩鍋給民眾、醫院，從未正視癌友困境；健保署雖倡議用「商保補健保」，也建議政府推出「健保補位險」補足需求。